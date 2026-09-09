Las escuchas a través de televisores no es algo nuevo y se ha repetido por años, pero una investigación reciente a los actuales televisores de LG mostró que son capaces de grabar audio y recopilar información sobre dispositivos y redes cercanas incluso cuando permanecían en modo de espera.



Esta evaluación fue hecha por Gamers Nexus junto con Level1Techs e investigadores de seguridad. Las pruebas se hicieron con televisores LG OLED disponibles en el mercado y detectaron actividad que podía continuar incluso después de desconectar el equipo de Internet.

En específico, la investigación se concentró en las funciones de reconocimiento automático de contenido, llamados comúnmente «ACR» en inglés, y en las capacidades de recopilación de datos asociadas a los propios televisores. Gamers Nexus y Level1Techs analizaron el tráfico de las TV y encontraron información sobre la red local, dispositivos cercanos y, en ocasiones, registros de conversaciones grabados usando los micrófonos integrados.

Mira el video a continuación:

¿Qué encontraron en los televisores LG?

Las capturas de tráfico mostraron que los televisores podían buscar dispositivos conectados a la misma red, incluidos teléfonos y relojes inteligentes. También registraban datos como la dirección IP del usuario, su ubicación y los nombres de redes Wi-Fi cercanas.

Según Gamers Nexus, el equipo podía identificar dispositivos de la red aunque estos no estuvieran conectados directamente al televisor. La investigación también mostró que los televisores podían enviar esta información a LG Ad Solutions, la división de publicidad de la surcoreana.

Eso sí, el descubrimiento más controversial está relacionado con el micrófono. Durante las pruebas se confirmó que los equipos capturaban fragmentos de audio de seis segundos del televisor y de su entorno. Además, algunos de estos archivos podían quedar guardados localmente mientras el equipo estaba desconectado y enviarse después de recuperar la conexión.

Los investigadores asociaron estas conductas con ACR, tecnología que utiliza muestras de audio y video para identificar el contenido que se está reproduciendo. Este puede reconocer contenido mostrado mediante las funciones del propio televisor y también a través de entradas como HDMI. Es decir, sabe si incluso estás jugando en tu consola.

Para peor, el reporte también indicó las vulnerabilidades de software que permitieron acceder a los micrófonos y registrar audio. Ellos dijeron que estas fallas estaban siendo comunicadas por los canales correspondientes a la compañía.

La respuesta de LG

Por su parte, LG rechazó las afirmaciones sobre la grabación de conversaciones ambientales. La compañía dijo que sus televisores solo procesan datos de voz cuando se mantiene presionado el botón de voz del control remoto o cuando se reconoce una palabra de activación, como «Hi LG», después de que el usuario haya activado el reconocimiento de voz de campo lejano.

La empresa surcoreana agregó que la detección de la palabra de activación se realiza localmente. Si no se reconoce, afirmó, el audio utilizado para esa detección se elimina inmediatamente y no se transmite al servidor.

También explicó que sus televisores pueden buscar dispositivos cercanos dentro de la misma red para ofrecer funciones de conectividad. Sobre ACR, dijeron que funciona solo por consentimiento voluntario y que sus datos no se utilizan con fines publicitarios cuando el usuario no acepta el acuerdo correspondiente.

Una de las funciones asociadas a ACR es Live Plus. Los usuarios de televisores LG pueden desactivarla desde Configuración > General > Sistema > Configuración avanzada > Live Plus.

Esta nueva investigación contra las oscuras prácticas de LG ocurre a pocos días que el propio Gamers Nexus ya cuestionara anteriormente los anuncios que aparecían en Windows con solo usar algunos monitores de la compañía. En esa oportunidad, la presión pública por su investigación terminó con la desactivación de esos anuncios y una respuesta oficial de LG y Microsoft.