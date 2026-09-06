En la feria IFA 2026 sucedió un milagro: Packard Bell regresó desde la muerte en un nuevo intento con esta marca por parte de Acer que ha sido su dueña por 18 años. Y entre los productos presentados el que encabeza la lista es el nuevo «DotBook» de 14,5 pulgadas, una laptop barata.

La presentación incluyó también un teléfono 4G, un tocadiscos, anteojos de audio, parlantes, audífonos, un aro de luz y un conjunto de teclado y mouse. Acer anunció que los primeros productos llegarán al comercio europeo entre septiembre y noviembre de 2026.

Packard Bell vuelve con un portátil de 499 euros

El DotBook es el equipo más cercano a la antigua actividad de Packard Bell. Acer lo orientó a la navegación, streaming y trabajo cotidiano, con un precio inicial de 499 euros en Europa.

El portátil viene con un Intel Core 3 N355 con gráficos Intel, hasta 16 GB de memoria DDR4 y hasta 512 GB de almacenamiento. Su pantalla IPS de 14,5 pulgadas ofrece 1.920 x 1.200 píxeles y hasta 300 nits de brillo.

En conectividad dispone de un USB-C 3.2 Gen 1, tres USB-A, HDMI 1.4, lector MicroSD y conector de 3,5 mm. También integra Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 o superior. El equipo pesa 1,3 kilos y utiliza una batería de 45,6 Wh con una autonomía anunciada de hasta siete horas.

Eso sí, el diseño se aleja de los computadores beige asociados históricamente con la marca. El modelo presentado ahora utiliza una carcasa naranja y combina teclas blancas con algunas teclas en naranja. La nueva identidad visual de Packard Bell utiliza un punto como elemento central, una decisión que también se refleja en los nombres de la colección.

¿Y qué hay con los otros productos? Aquí aparecen el DotLoop, un tocadiscos con formato de maleta y que cuesta 149 euros. También está el DotTune, un parlante desde 34,99 euros. El DotLine, un teléfono 4G desde 69 euros. Y el DotLook, unos anteojos de audio para música y llamadas de 99 euros.

La colección se completa con el DotShine, un aro de luz de 39 euros. El DotCombo, un teclado y mouse de 39 euros y los DotBass, audífonos cuyo precio parte en 29 euros. Acer fijó distintas fechas de lanzamiento para estos productos, con llegadas previstas principalmente desde septiembre.

Además, Packard Bell presentó junto a Steasy un mini vaporizador conectado para ropa. El producto tendrá un precio inicial de 199 euros y está pensado para lanzarse en Europa durante octubre, mientras que Acer anunció nuevos lanzamientos derivados de la colaboración durante 2027.

Un regreso limitado inicialmente a Europa

Acer compró Packard Bell en 2008 y ahora relanzó la marca coincidiendo con el centenario que la compañía atribuye a su fundación en Los Ángeles en 1926. Esta nueva etapa utiliza el concepto «Tech it easy» y plantea una oferta centrada en tecnología para actividades cotidianas.

La compañía también cambió la identidad visual. El nuevo logo está construido a partir de puntos que forman una referencia a las letras «P» y «B», mientras que la marca adoptó naranja, morado, verde y amarillo como sus principales colores.