Dyson acaba de presentar al «CameraJet», su primer cepillo de dientes eléctrico, con un sistema que combina una cámara macro, inteligencia artificial y un chorro de enjuague para limpiar los espacios entre los dientes.

La compañía desarrolló este producto durante seis años. Su cámara de 100.000 píxeles captura 28 imágenes por segundo y el sistema Gap Optical Targeting identifica los espacios entre los dientes en hasta 100 milisegundos para activar el chorro.

¿Cómo funciona este cepillo de dientes con cámara?

El líquido sale desde un depósito de 12,5 mililitros mediante un chorro cónico. Este diseño da una cobertura más amplia y funciona con menor presión que los chorros de tipo aguja utilizados en otros irrigadores, según lo que cuenta Dyson.

La empresa desarrolló un sustituto de placa para sus pruebas durante una colaboración de cinco años con la Facultad de Odontología de la National University of Singapore. Según sus resultados de laboratorio (no un ensayo clínico independiente), el CameraJet eliminó hasta un 69 % más de placa en zonas difíciles de alcanzar que cepillos eléctricos premium.

Además, el sistema usa 470.000 imágenes dentales para entrenar su software. El cepillo también viene con un cabezal con cerdas de distinta firmeza y una tecnología de oscilación sónica variable.

Conexión y privacidad

CameraJet usa Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth y funciona con la aplicación MyDyson, que entrega visualización en directo, mapas de cobertura, limpieza guiada y retroalimentación sobre el cepillado.

Dyson asegura que la cámara solo se activa durante la visualización en directo o el modo automático de chorro y que ninguna imagen se almacena en el dispositivo ni en la nube.

El paquete que cuesta $499 USD incluye el cepillo, dos cabezales, base de carga, cable y estuche de viaje. La base puede rellenar el depósito en unos tres segundos. Dyson también prepara una pasta sin SLS y un enjuague de baja espuma para el dispositivo.