En feria IFA 2026 de Alemania, Acer mostró a su cuarta generación de la «Vero 16», una portátil diseñada para facilitar sus reparaciones y actualizaciones gracias al acceso interno sin necesidad de herramientas y con componentes reemplazables. Esta cuarta generación de la familia Vero llegará a Europa, Oriente Medio y África durante el primer trimestre de 2027, aunque todavía no tiene precio.

La laptop viene con un pestillo en la cubierta inferior que te deja acceder a sus componentes sin herramientas. La batería de 71 Wh y el SSD pueden ser reemplazados por el usuario, mientras que Acer diseñó el equipo para incluso permitir actualizaciones del procesador durante al menos dos generaciones.

Las múltiples opciones de reparación de Vero 16

La compañía también hizo desmontable la bisagra externa y las cubiertas de los puertos I/O, lo que ayuda al acceso de determinadas reparaciones. Una guía visual grabada en el propio equipo identifica componentes y orienta al usuario durante estas tareas.

El chasis cuenta con certificación MIL-STD-810H. Acer dijo que las cubiertas superior y del reposamanos están fabricadas con un 50 % de aluminio reciclado posindustrial y un 50 % de aluminio de bajas emisiones de carbono. La cubierta inferior utiliza un 60 % de plástico reciclado posconsumo y los biseles, un 30 %.

En cuanto al hardware, el Vero 16 puede comprarse con hasta un Intel Core Ultra X9 388H, gráficos Intel Arc B390, 32 GB de memoria LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento SSD. La pantalla OLED de 16 pulgadas ofrece, en su configuración superior, 2.880 x 1.800 píxeles, 120 Hz y hasta 400 nits de brillo nativo. También habrá versiones de 1.920 x 1.200 píxeles, incluyendo una opción táctil.

Por el lado de la conectividad, cuenta con dos Thunderbolt 4, dos USB-A, lector SD, HDMI 2.1, conector de audio de 3,5 mm y una cámara infrarroja de 5 MP con obturador de privacidad.

El Vero 16 es un PC Copilot+ con Windows 11 y funciones de IA ejecutadas en el dispositivo, entre ellas Click to Do, Cocreator, subtítulos con traducción y Windows Studio Effects. Acer también incluye PurifiedView y PurifiedVoice para videollamadas.