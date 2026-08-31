Adam Wingard volvió a referirse al desarrollo de ThunderCats mientras promocionaba Onslaught y confirmó que la película continúa en marcha, aunque por ahora no ocupa el primer lugar entre sus proyectos. El director explicó que el trabajo avanzó con un nuevo borrador a comienzos de 2026, pero después volvió a quedar en pausa.

Wingard contó en una entrevista a Polygon que su carrera ha ido cambiando entre distintos proyectos, por lo que otras producciones tomaron prioridad. «Hicimos un nuevo borrador a comienzos de este año», explicó, antes de aclarar que el trabajo se detuvo otra vez debido a Onslaught.

Lamentablemente, el director no dio una fecha para retomar el proyecto ni anunció cuándo podría comenzar su producción. Su actualización fue que ThunderCats «no está muerta», pero actualmente no es la película en la que está trabajando de manera prioritaria.

Estos comentarios repiten una situación de 2024. En aquel año Wingard dijo que él y Simon Barrett habían retomado el guion después de una pausa relacionada con otra producción. Ahora, el cineasta confirmó que el proyecto volvió a avanzar antes de detenerse nuevamente.

Eso sí, recordemos que la película fue anunciada hace rato, específicamente en 2021 y Wingard habló entonces de una adaptación que conservara la estética de la serie de los años 80. Su propuesta contemplaría una producción híbrida de CGI con un aspecto hiperrealista, en lugar de una versión live-action convencional.

Warner Bros. anunció otra película de ThunderCats

En paralelo, Warner Bros. Pictures Animation anunció durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en junio de este año que hará otra película animada de ThunderCats. Eso sí, el estudio no informó quiénes participan en ella ni cuándo se estrenaría.

Tampoco está claro si esa producción corresponde al mismo proyecto en el que trabaja Wingard o si se trata de una película independiente. Por ahora, el director mantiene su adaptación en desarrollo, con el último borrador realizado a comienzos de este año antes de la pausa provocada por Onslaught.