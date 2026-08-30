La más reciente actualización de Photoshop agregó nuevas opciones para modificar imágenes usando instrucciones de texto, selecciones y trazos dibujados. A esto Adobe lo llama «AI Assisted Editor», un espacio opcional que concentra sus principales herramientas de IA en una interfaz simplificada y que actualmente se encuentra en beta.

Esta actualización también viene con una capa de ajuste para iluminación, mejoras en la edición con máscaras y nuevas funciones para trabajar con texto, trazados y recursos de Adobe Stock. Las funciones presentadas por la compañía están disponibles en la actualización de Photoshop, aunque el AI Assisted Editor permanece solo en beta.

Cambios dibujando sobre la imagen en Photoshop

De lo anunciado por la empresa, una de las principales novedades es AI Markup, una herramienta que permite señalar directamente sobre una imagen qué se quiere modificar. Por ejemplo, el usuario puede marcar una zona para recolorearla, dibujar una flecha para indicar una posición o hacer un trazo aproximado para sugerir un elemento nuevo. Las indicaciones pueden combinarse con instrucciones de texto.

Una herramienta que quiere ayudar a facilitar las modificaciones en las que un prompt escrito por sí solo puede resultar ambiguo. Adobe mostró, entre otros ejemplos, la posibilidad de señalar una zona y pedir que se agreguen elementos o se modifique una parte concreta de la imagen. Firefly genera entonces el resultado, que puede seguir ajustándose desde el AI Assisted Editor o el Pro Editor.

Adobe también actualizó Instruct Edit with Masks, impulsado por Firefly Image 5. La función permite describir mediante texto el cambio que se quiere realizar en una zona de la imagen sin tener que marcar con detalles todas las áreas. Entre los ejemplos presentados estuvieron el abrir unos ojos cerrados o colocar un sombrero sobre una persona específica.

Las partes que quedan fuera de la máscara permanecen sin modificaciones, lo que permite proteger elementos como rostros, logotipos o recursos de marca.

Por otra parte, Prompt to Edit transforma una imagen completa mediante lenguaje natural sin realizar una selección previa. También puede utilizarse desde la barra de tareas contextual del Pro Editor y genera cada resultado como una nueva capa generativa, manteniendo las ediciones organizadas y no destructivas.

Esta función admite FLUX 2 pro, FLUX Context Pro, Gemini 3.1 con Nano Banana 2, Gemini 3 con Nano Banana Pro, Gemini 2.5 con Nano Banana, GPT Image 2 y un modelo de Adobe. Cada resultado genera dos variaciones en una nueva capa.

Una capa de luz y nuevos recursos

Entre las funciones que no dependen directamente de la nueva interfaz de IA está Light Adjustment Layer, una capa de ajuste que viene con controles para exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos y negros. Adobe dice que permite obtener resultados de nivel Camera Raw sin abandonar el flujo de trabajo mediante capas de Photoshop.

La actualización también mejora a Dynamic Text para trabajar con cualquier forma o trazado personalizado. El texto puede adaptarse automáticamente a curvas y diseños libres, sin necesidad de reajustar manualmente su formato.