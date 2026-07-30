La edición de video con inteligencia artificial (IA) acaba de sumar una nueva herramienta que simplifica una compleja tarea del proceso de posproducción. Vmake Labs presentó una función capaz de detectar y eliminar automáticamente marcas de agua, logotipos, subtítulos y otros elementos incrustados en un video.

Además de automatizar este proceso, la plataforma viene con opciones de edición manual para definir zonas donde borrar contenido o proteger áreas específicas cuando la detección automática necesita ajustes. También admite un procesamiento por lotes de hasta 30 archivos y ofrece una vista previa antes de exportar el resultado final.

La edición con IA de Vmake Labs

Una de las principales características del servicio es su capacidad para eliminar marcas de agua de videos mediante modelos de IA que identifican el elemento superpuesto y reconstruyen el fondo para mantener la continuidad visual de la escena. La empresa dice que este sistema también puede seguir marcas de agua en movimiento para reducir artefactos visibles durante la edición.

Otra de las funciones disponibles es la carga masiva de archivos, lo que permite procesar varios videos en una sola operación. La plataforma acepta formatos habituales como MP4, MOV y AVI, además de ofrecer carga directa desde el equipo, mediante URL o por lotes, según la herramienta utilizada.

La compañía asegura que el flujo de trabajo quiere reducir la necesidad de realizar correcciones cuadro por cuadro, un proceso habitual en programas de edición tradicionales cuando se necesita quitar elementos incrustados en un video.

Más allá del borrado de marcas de agua

Aunque esta herramienta concentra buena parte de la atención, Vmake Labs también presenta otras funciones orientadas a la creación y optimización de contenido para redes sociales y comercio electrónico.

Por ejemplo, ellos tienen un mejorador de video con escalado hasta 8K, además de la posibilidad de eliminar fondos, la traducción automática con doblaje y sincronización labial, generación de videos con inteligencia artificial, reducción de ruido, creación automática de subtítulos y la conversión de video y audio a texto.

La plataforma también integra estas herramientas dentro de un mismo flujo de trabajo, de modo que un mismo proyecto puede pasar por procesos de generación, edición, mejora de calidad y adaptación para distintos formatos sin cambiar de aplicación.

Y si bien este servicio está dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas o creadores de contenido, también los equipos de marketing y vendedores de comercio electrónico se pueden beneficiar cuando producen sus videos para plataformas como TikTok, Instagram y Shorts.