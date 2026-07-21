Una investigación del canal de YouTube, Gamers Nexus, reveló que algunos modelos de monitores LG instalan automáticamente una aplicación en Windows mediante Windows Update. El software en cuestión, llamado LG Monitor App Installer, comenzó a mostrar anuncios de McAfee y de otras aplicaciones de la marca sin solicitar autorización al usuario.

Este problema se da tanto modelos recientes como pantallas comercializadas hace varios años. Según las pruebas de Gamers Nexus, este comportamiento no se limita a un único modelo de monitor, lo que abrió dudas sobre el alcance de esta implementación y el uso del mecanismo de instalación automática permitido por Windows.

El adware sin consentimiento de los monitores LG

Según la investigación, al conectar por primera vez un LG UltraGear 34GX900A-B a un equipo con Windows 11, Windows Update descargó e instaló silenciosamente los drivers junto con LG Monitor App Installer, sin mostrar una ventana para aceptar o rechazar la instalación.

Mira la evaluación que descubrió este comportamiento de LG:

Gamers Nexus también repitió la prueba con un LG UltraFine 32UN880-B comprado tres años antes y observó el mismo comportamiento. Además, el youtuber realizó 32 reinicios seguidos, en los que 31 mostraron publicidad de McAfee, mientras que el restante promocionó una aplicación de LG.

La app no trae controles específicos para administrar el monitor. En cambio, lleva a los usuarios hacia otras utilidades de LG y promociona servicios como McAfee mediante notificaciones. Los avisos aparecen reiteradamente al iniciar el sistema, según lo mostrado en el video.

Aunque las quejas cobraron fuerza durante las últimas semanas, existen reportes de usuarios que describen esta práctica desde 2024, lo que sugiere que el mecanismo llevaba tiempo disponible antes de recibir mayor atención.

Windows permite este tipo de malas prácticas

La instalación automática es posible porque Microsoft permite asociar una Hardware Support App desde Microsoft Store a determinados dispositivos mediante sus metadatos. La propia documentación advierte que esta función no notifica al usuario cuando la aplicación se instala, lo que puede generar confusión.

Además, la página en Microsoft Store de LG Monitor App Installer dice que la aplicación puede usar los recursos del sistema y acceder a Internet. También da un enlace a la política de privacidad general de LG, que menciona la recopilación de información como datos del dispositivo, actividad en línea y geolocalización para sus servicios. Una política que no especifica de forma expresa qué información recopila la aplicación del monitor.

Gamers Nexus también comprobó que otros fabricantes han recurrido a mecanismos similares para instalar aplicaciones mediante Windows Update. Y para evitar este tipo de instalaciones automáticas, los usuarios de Windows 11 Pro pueden bloquear la descarga automática de aplicaciones asociadas a dispositivos mediante las directivas de grupo, mientras que en Windows Home puede desactivarse la descarga automática de aplicaciones del fabricante desde la configuración avanzada del sistema.