Matt Halprin, vicepresidente de Confianza y Seguridad de YouTube, en un reciente video publicado en Creator Insider, explicó cómo la plataforma está viendo el contenido hecho con inteligencia artificial que aporta creatividad en contraste al denominado «AI slop». Una categoría que agrupa videos de baja calidad o poco originales.

Ahora la plataforma de videos cambió los criterios con los que evalúa el contenido para su programa de monetización y endureció la aplicación de sus políticas contra el AI slop. Una actualización que también amplió las restricciones para material perturbador y para el uso de personajes generados con IA en temas sensibles, con efectos directos para los creadores que participan en el YouTube Partner Program.

Según cuenta Halprin, la plataforma no busca impedir el uso de inteligencia artificial en la creación de videos, sino diferenciar entre contenidos que aportan y aquellos orientados al llamado «content farming», es decir, producciones masivas creadas principalmente para generar dinero en YouTube.

¿Qué se considera AI slop en YouTube?

Este cambio no agrega una política completamente nueva. YouTube ya había anunciado restricciones para el contenido que calificaba como «inauténtico», especialmente videos producidos en masa y repetitivos. Incluso a principios de año su CEO dijo que combatirían al AI Slop. Ahora, la empresa detalló qué tipos de contenido no podrán monetizarse.

Las nuevas directrices dividen ese contenido en tres categorías. La primera corresponde a videos genéricos, repetitivos o creados a partir de plantillas, incluidos aquellos generados con inteligencia artificial, imágenes generadas por computador o formatos con escasas diferencias entre una publicación y otra. Halprin incluso advirtió que algunos tutoriales podrían quedar dentro de esta categoría si solo reproducen material ampliamente ya disponible en la plataforma en lugar de aportar contenido original.

Según Halprin, la inteligencia artificial también permite producir videos de alta calidad y aumentar la creatividad de los creadores. Sin embargo, advirtió que la misma tecnología facilita la producción rápida de grandes volúmenes de videos muy similares entre sí, sin una narrativa clara ni aportes creativos, un tipo de contenido que YouTube no pretende incentivar dentro del YouTube Partner Program.

Contenido perturbador y personajes creados con IA

La segunda categoría apunta al contenido que YouTube considera «off-putting», es decir, videos creados para ser perturbadores o manipular emocionalmente al público con el objetivo de conseguir visualizaciones. Como ejemplo, en el video se mencionan publicaciones que muestran animales en situaciones de sufrimiento para luego registrar su rescate. La plataforma recibió comentarios de usuarios que consideran ese tipo de material desagradable y que incluso reduce su disposición a volver tanto al canal como a YouTube.

Los canales dedicados a ese tipo de contenido podrán quedar fuera del programa de monetización, independientemente de si los videos fueron generados con inteligencia artificial o no.

La tercera categoría se enfoca en el uso de personajes generados mediante IA que representan a personas reales para abordar asuntos sensibles como salud, atención médica, finanzas o temas legales. YouTube indicó que no quiere incentivar ese tipo de prácticas mediante la monetización.

Finalmente, Halprin comentó que los canales que acumulen una cantidad importante de cualquiera de estas tres clases de contenido dejarán de monetizar.