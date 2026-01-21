La plataforma de videos más famosa del mundo anunció una serie de medidas y funciones que serán parte de su estrategia para este 2026, centradas en el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) y en la protección de la identidad de los creadores. El CEO de YouTube, Neal Mohan, confirmó que la empresa priorizará la gestión del llamado «AI slop», es decir, contenido generado automáticamente de baja calidad. Y al mismo tiempo aumentará las herramientas creativas basadas en IA, incluyendo la posibilidad de crear Shorts con la propia imagen del creador.

Mohan afirmó que la compañía quiere equilibrar innovación y seguridad, en un momento donde es cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo sintético. El CEO señaló que YouTube etiquetará el contenido generado con sus productos de IA, exigirá la divulgación de material alterado y eliminará cualquier medio sintético que vulnere las Normas de la Comunidad.

IA y nuevos formatos en YouTube Shorts

Durante este año, YouTube habilitará funciones que permitirán a los usuarios producir Shorts con versiones digitales de sí mismos, generar juegos a partir de un texto y experimentar con herramientas de creación musical. Todo esto sin detallar una fecha exacta de lanzamiento.

Y ojo, actualmente Shorts registra un promedio de 200 mil millones de visualizaciones diarias, y la empresa planea integrar nuevos tipos de publicaciones, como imágenes, directamente en el flujo de contenido. Así que es evidente el interés de la plataforma en potenciar este formato de videos cortos y verticales.

Por otro lado, YouTube también ampliará su sistema de detección de deepfakes para identificar el uso no autorizado de la imagen de un creador. Esta función se implementará de forma progresiva entre los miembros del Programa de Socios de YouTube, y se apoya en la infraestructura de Content ID, utilizada desde hace más de una década para proteger derechos de autor.

¿Habrá control de calidad?

Sobre el «AI slop», Mohan explicó que la gestión de este contenido se basará en los mismos sistemas que YouTube emplea para combatir el spam y el clickbait, con el fin de reducir la proliferación de estos videos repetitivos o de baja calidad. Ellos dicen que mantienen su compromiso con la transparencia algorítmica, respaldando iniciativas regulatorias como el proyecto de ley estadounidense NO FAKES Act, destinado a proteger la identidad y voz de los artistas frente al uso no consentido en medios sintéticos.

Finalmente, Neal Mohan dijo que más de un millón de canales utilizaron diariamente herramientas de creación basadas en IA durante diciembre, y que la plataforma registró seis millones de espectadores diarios que consumieron al menos diez minutos de contenido autodoblado mediante inteligencia artificial.