Durante la mañana de hoy, viernes, un grupo de al menos diez delincuentes realizó un turbazo a una tienda Samsung en el MUT, en el límite de Providencia y Las Condes, donde sustrajeron teléfonos y tablets tras irrumpir con armas blancas. El hecho dejó guardias lesionados, generó un procedimiento policial y derivó en la detención de un menor de edad, lo que vuelve a situar este tipo de asaltos en espacios comerciales de alta concurrencia.

El ataque ocurrió cerca de las 10:00 AM en un local ubicado en el segundo nivel del centro comercial, hasta donde los involucrados llegaron de forma coordinada para concretar el robo en pocos minutos.

Dinámica del asalto en el MUT

De acuerdo con los antecedentes, los sujetos ingresaron portando machetes y gas pimienta, los que utilizaron para intimidar y reducir al personal de seguridad. También emplearon estos elementos para cortar los sistemas de sujeción de los equipos en exhibición.

Registros audiovisuales captaron el momento en que uno de los individuos utilizó un spray contra un guardia, mientras otros accedían al mostrador para sustraer especies. La acción provocó la rápida reacción del equipo de seguridad del recinto, lo que derivó en enfrentamientos dentro del local.

Como resultado, entre uno y cuatro guardias presentaron lesiones de distinta consideración, según los reportes preliminares, mientras que los involucrados lograron escapar con los productos robados.

Detención de un menor y avalúo del robo

Carabineros confirmó la detención de uno de los participantes, quien corresponde a un adolescente de 16 años. El resto del grupo huyó en dirección desconocida, en algunos casos hacia accesos cercanos al Metro Tobalaba.

El avalúo de las especies sustraídas alcanzó los $3.449.960 CLP, de acuerdo con la información policial. Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 17° Comisaría de Las Condes.

Antecedentes preliminares indican que se trataría de una banda organizada vinculada a menores de edad que opera bajo esta modalidad en tiendas comerciales.