En nuestra cultura popular, más de una vez hemos escuchado frases como los huevos de «gallinas felices» o las supuestas diferencias o propiedades entre los huevos de color café y blancos. Bueno, nada de eso es relevante y solo representan a un eslogan publicitario que confunden a los consumidores.

Por lo mismo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) revisó 112 productos de huevos comercializados por supermercados con venta online y detectó problemas de etiquetado, uso de denominaciones comerciales potencialmente confusas y declaraciones de marketing sin respaldo normativo.

El organismo también concluyó que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los de color y aclaró que el concepto de «gallinas felices» no tiene una definición legal establecida en Chile.

El reporte fue elaborado junto al Ministerio de Salud y el programa Elige Vivir Sano. La revisión consideró formato, tamaño, información nutricional, sellos, precios, declaraciones y certificaciones presentes en distintas marcas disponibles en el mercado.

El confuso etiquetado de los huevos

Uno de los principales hallazgos del análisis apunta a productos que incumplen la normativa chilena de etiquetado y clasificación nutricional. Según explicó el organismo, estas omisiones dificultan que los consumidores comparen adecuadamente variables relevantes como el precio y el aporte de proteínas.

Sernac advirtió que el uso de expresiones como «XL», «Premium» o «Súper Color» corresponde principalmente a estrategias de marketing y puede generar confusión al momento de comprar. Por ello, recomendó que los consumidores prioricen información objetiva, como el peso neto del producto y la cantidad de proteína que aporta cada unidad.

De acuerdo con la normativa vigente, las categorías deberían rotularse con denominaciones estandarizadas, como Especial (Súper Extra) o Extra Grande (Extra), entre otras.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, dijo que el huevo es una de las fuentes de proteína más accesibles para las familias chilenas y que la información entregada en las etiquetas debe ser transparente, exacta y ajustada a la normativa local.

El reporte también recordó que los huevos son una fuente de proteínas de alta calidad y contienen nutrientes como vitaminas B12, D, A y E, además de hierro, zinc, selenio y colina.

«Gallinas felices» y las diferencias entre tipos de huevos

Otro punto abordado por el estudio fue el uso de declaraciones relacionadas con los sistemas de crianza. El Sernac dice que «gallinas libres de jaula», «libre pastoreo» o certificaciones como «Certified Humane» sí están asociadas a estándares específicos de bienestar animal, vinculados a condiciones de crianza determinadas.

Distinto es el caso de «gallinas felices». El organismo precisó que se trata de una declaración de marketing que no cuenta con una definición legal ni técnica establecida en Chile, por lo que no corresponde a una categoría reconocida por la regulación nacional.

Respecto de las diferencias entre productos, el reporte concluyó que los huevos blancos y los de color tienen la misma calidad nutricional. Según explicó el organismo, las variaciones de precio suelen relacionarse con la raza de la gallina, el tamaño del huevo y los costos de producción.

El tamaño sí influye en la cantidad total de nutrientes por unidad. Un huevo de mayor calibre aporta más proteína que uno pequeño, aunque la proporción nutricional se mantiene. Como ejemplo, el Sernac indicó que un huevo Súper Extra (XL) entrega en promedio 7,3 gramos de proteína, mientras que uno Grande (G) aporta cerca de 6,1 gramos.

Entre las recomendaciones de compra, el organismo sugirió preferir formatos con más unidades cuando se busca un menor costo por huevo, revisar siempre la fecha de vencimiento, mantener refrigerado el producto y evitar lavar la cáscara para no afectar su protección natural frente a contaminantes externos.