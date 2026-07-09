Hace poco más de un mes comenzó un dolor de cabeza más para el gobierno de Chile, puesto que la reunión secreta entre el presidente José Antonio Kast y Peter Thiel, fundador de la empresa de espionaje y procesamiento de datos con IA, Palantir Technologies, se destapaba y era confirmada por La Moneda.

Semanas después, el asunto no quedó ahí porque este encuentro con Peter Thiel no fue informado inicialmente y después de su confirmación, el gobierno ha rechazado entregar antecedentes por el motivo y el contenido de la reunión.

Ahora, La Moneda corroboró que en la conversación se abordaron las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial para los Estados y la función pública. Una explicación que para algunos no es suficiente, como el diputado Gonzalo Winter quien ha estado solicitando información al respecto. Él recibió una respuesta oficial donde se le indicó que no se van a entregar antecedentes adicionales porque el Mandatario no está obligado a registrar este tipo de reuniones y que ciertos antecedentes, de existir, podrían quedar protegidos por causales de reserva.

La respuesta fue entregada en el marco de una solicitud de Transparencia presentada por Winter, quien pidió acceder al registro completo del encuentro, incluyendo fecha, hora, duración, asistentes, actas, minutas, documentos intercambiados, eventuales conversaciones relacionadas con Palantir Technologies y registros de ingreso de Peter Thiel a La Moneda. Presidencia confirmó que la reunión existió, precisó que fue breve y de carácter protocolar, pero descartó entregar la información requerida.

¿Qué respondió La Moneda sobre la reunión?

La conversación se centró en materias generales vinculadas a las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial, así como sus eventuales implicancias para los Estados y el ejercicio de la función pública. La Presidencia también señaló que el encuentro no tuvo por objeto negociar o adoptar acuerdos relacionados con Palantir Technologies y afirmó que no existen antecedentes sobre propuestas, tratativas o negociaciones entre esa empresa y el Estado chileno.

La Moneda dijo además que no existen registros de la reunión, incluyendo nómina de asistentes, actas, minutas, memorándums u otros documentos que den cuenta de su contenido. En la misma respuesta indicó que, tras revisar las bases de datos correspondientes, tampoco fue posible identificar registros de ingreso de Peter Thiel o de una eventual comitiva al Palacio de La Moneda.

Entre los fundamentos entregados, la Presidencia recordó que el presidente de la República no está sujeto a la Ley del Lobby, por lo que no existe una obligación legal de registrar este tipo de audiencias. También sostuvo que no hay una disposición constitucional o legal que obligue a la Presidencia a mantener un registro de las reuniones en las que participa el Mandatario, interpretación que, según el documento, ha sido respaldada por la Corte Suprema.

La respuesta agregó que incluso si existieran determinados antecedentes sobre este tipo de encuentros, estos podrían mantenerse bajo reserva cuando su divulgación pudiera afectar el debido cumplimiento de las funciones presidenciales, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Más gestiones para conocer los contactos con Peter Thiel

Tras conocer el oficio, Gonzalo Winter cuestionó la respuesta de La Moneda y comentó que esta confirma que la reunión abordó contenidos más allá de un saludo protocolar. El parlamentario afirmó que resulta llamativo que la Presidencia señale no disponer de los antecedentes solicitados, pero al mismo tiempo sostenga que, de existir, podrían mantenerse reservados por razones de seguridad nacional e interés nacional.

El plazo venció y la Presidencia de la República ha respondido a nuestra solicitud de transparencia sobre los detalles de la reunión entre José Antonio Kast y Peter Thiel.



La respuesta confirma que la reunión no fue solamente protocolar, hablaron sobre "oportunidades y desafíos… pic.twitter.com/2YyUaG6dAD — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) July 9, 2026

El diputado anunció que oficiará a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo para determinar si sostuvieron reuniones con Peter Thiel, representantes de Palantir Technologies u otras empresas vinculadas al empresario, además de solicitar información sobre eventuales conversaciones, gestiones o propuestas relacionadas con esas compañías.

Winter sostuvo que su preocupación responde al rol que atribuye al empresario en el desarrollo de tecnologías de vigilancia e inteligencia utilizadas por distintos Estados. En esa línea, planteó que cuando una persona con ese nivel de influencia mantiene conversaciones reservadas con el presidente de la República, la transparencia adquiere una relevancia que excede un aspecto meramente administrativo.