Esta mañana, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) presentaron la campaña «Teléfono robado, teléfono bloqueado» con el fin de incentivar el bloqueo inmediato de celulares tras sufrir un robo y así reforzar la protección de los datos personales almacenados en estos aparatos.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en Chile se roban cerca de 500.000 teléfonos al año, mientras que cifras de Subtel indican que solo la mitad de los equipos robados es bloqueada. Para las autoridades, esa brecha facilita tanto el mercado ilegal de celulares como el uso indebido de información personal.

Los cuatro pasos contra el robo de celulares

La campaña entrega una serie de recomendaciones para actuar apenas ocurre el robo o hurto de un teléfono. La primera es conocer previamente el código IMEI, el identificador único de 15 dígitos del dispositivo, que puede consultarse marcando *#06# o desde la configuración del equipo.

El segundo paso consiste en contactar de inmediato a la compañía móvil, que dispone de canales gratuitos y disponibles las 24 horas para solicitar el bloqueo del equipo y de la línea telefónica.

Las autoridades recalcaron que es necesario bloquear tanto el IMEI como la tarjeta SIM. El primero impide que el equipo pueda operar en redes móviles, mientras que el segundo evita que terceros utilicen el número telefónico. Además de dificultar la comercialización de celulares robados, esta medida ayuda a prevenir fraudes como el SIM swapping, el phishing y la toma de control de cuentas.

El cuarto paso es presentar la denuncia ante Carabineros, ya sea de forma presencial o a través de Comisaría Virtual, o bien ante la PDI.

Bloqueo inmediato

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, sostuvo que bloquear un celular robado reduce su valor en el mercado ilegal y llamó a denunciar estos delitos para apoyar las investigaciones de las policías. También recordó que es posible entregar información sobre puntos de venta de equipos robados mediante Denuncia Seguro, al *4242, de forma anónima.

Por su parte, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, indicó que los usuarios pueden solicitar el bloqueo del equipo y de la línea sin presentar una denuncia previa, directamente ante su operador móvil. Agregó que las empresas están obligadas a responder la solicitud una vez que verifican la identidad del titular.