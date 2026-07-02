Durante los primeros días del despliegue de los nombres de usuario en WhatsApp, la nueva función ya tiene múltiples cuestionamientos por el riesgo de suplantación de identidad. Mientras Meta presentó esta herramienta como una forma de proteger la privacidad al evitar compartir el número telefónico, autoridades de India solicitaron suspender temporalmente su implementación y exigieron explicaciones sobre las medidas de seguridad incorporadas.

La preocupación surgió mientras algunos usuarios empezaban a reservar sus identificadores antes de que la función llegue de forma generalizada. Entre las críticas aparecieron reportes de nombres asociados a figuras públicas, instituciones y marcas que ya estaban ocupados o disponibles para ser reclamados por terceros, lo que abrió el debate sobre el uso fraudulento de estos identificadores para estafas o intentos de phishing.

Los cuestionamientos por riesgo de suplantación

El Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información de India (MeitY) advirtió que los nombres de usuario podrían facilitar fraudes en línea, ataques de phishing, estafas conocidas como «digital arrest» y casos de impersonificación, al permitir que actores maliciosos contacten a potenciales víctimas mediante identificadores similares a los de personas o entidades legítimas.

Statement on MeitY's notice to WhatsApp over the "usernames" feature



The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has sent WhatsApp a notice about the usernames feature it announced on 29 June 2026. The notice asks the company to explain, within three days, why… pic.twitter.com/OZYfoIT1yE — Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) July 1, 2026

Como parte de esa revisión, el organismo otorgó a Meta un plazo de tres días para entregar una explicación detallada sobre el funcionamiento de la función y pidió que el despliegue permanezca detenido mientras continúan las consultas. La preocupación cobra especial relevancia considerando que India concentra más de 500 millones de usuarios de WhatsApp y registra un alto volumen de delitos informáticos vinculados a plataformas de mensajería.

Las inquietudes no se limitaron al ámbito regulatorio. Durante las primeras pruebas también aparecieron reportes de nombres de usuario relacionados con políticos, celebridades, empresas e instituciones que podían reservarse, además de usuarios que afirmaron no haber podido obtener el identificador que ya utilizan en otras plataformas.

Especialistas en seguridad coincidieron en que los nombres de usuario representan una mejora para la privacidad al reducir la necesidad de compartir el número telefónico, pero advirtieron que los identificadores similares, junto con fotografías y nombres de perfil, siguen ofreciendo oportunidades para intentos de suplantación si los usuarios no verifican cuidadosamente con quién están interactuando.

La respuesta de WhatsApp sobre los nombres de usuario

Frente a las críticas, Meta (la empresa matriz del servicio de mensajería) dijo que la función incorpora distintas medidas para reducir el riesgo de abuso. Según explicaron, seguir utilizando un número telefónico será obligatorio para crear y mantener una cuenta de WhatsApp, por lo que el nombre de usuario no reemplaza ese requisito, sino que actúa como un identificador alternativo para iniciar conversaciones sin revelar el número.

También mencionaron que limitará la cantidad de personas nuevas que una cuenta puede contactar, bloqueará los intentos repetidos de adivinar nombres de usuario y utilizará sistemas capaces de detectar patrones asociados con suplantación de identidad o actividades abusivas.

Además, los nombres de usuario de mayor perfil quedarán reservados para sus propietarios legítimos, junto con algunas variantes similares destinadas a reducir intentos de impersonificación. La compañía confirmó que el despliegue continuará de forma gradual durante los próximos meses para recoger comentarios antes de habilitar la función de manera más amplia.