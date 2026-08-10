Motorola ya comenzó a desplegar de forma estable Android 17 en el Edge 2025, mientras amplía las pruebas del sistema operativo a otros modelos. En paralelo, la compañía confirmó qué dispositivos son elegibles para recibir la actualización, con una lista que reúne 52 equipos de las familias Razr, Edge, Moto G y Signature.

Si bien la actualización todavía no tiene un calendario detallado para cada modelo, esta lista permite identificar qué teléfonos están contemplados para el salto a Android 17 y cuáles, por ahora, quedaron fuera de una confirmación.

Android 17: los Motorola que aparecen en la lista

La familia Razr concentra 17 modelos elegibles. El listado incluye los nuevos Razr 70 Ultra, Razr 70 Plus y Razr 70, además de los Razr Ultra 2026, Razr+ 2026, Razr 2026, Razr Fold 2026 y Razr Fold 2025.

También aparecen los Razr 60 Ultra, Razr 60s, Razr 60d y Razr 60, junto con los Razr Ultra 2025, Razr+ 2025, Razr 2025, Razr 50 Ultra y Razr+ 2024.

La web de soporte de Motorola confirmó todos los modelos.

En la serie Edge figuran 15 dispositivos. La lista parte con el Motorola Edge 2026 y continúa con los Edge 70 Pro+, Edge 70 Pro, Edge 70 Max, Edge 70 Neo, Edge 70 Plus, Edge 70 Fusion+, Edge 70 Fusion y Edge 70.

También están considerados el Edge 2025, Edge 60 Stylus, Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion, Edge 60 y Edge 50 Ultra.

La gama más amplia corresponde a Moto G, con 19 modelos. Entre ellos aparecen los Moto G Stylus 2026, G Power 2026, G Play 2026 y G 2026, además de los G 2025, G Power 2025, G Stylus 2025 y G Max.

Continúa con los Moto G87, G86, G86 Power, G77, G77 Power, G67, G57, G57 Power, G47, G37 y G37 Power. A ellos se suma el Motorola Signature, que figura como único integrante de esa serie.

En conjunto, son 52 dispositivos incluidos en la relación: 17 Razr, 15 Edge, 19 Moto G y el Signature.

Uno de los casos que queda abierto es el Edge 60 Neo. La información de soporte disponible por parte de Motorola sobre este modelo no confirma (por ahora) su elegibilidad para Android 17.