Nintendo Latinoamérica acaba de oficializar hoy lo que nadie quería leer: la Nintendo Switch 2 tendrá un nuevo precio sugerido de $659.990 CLP en Chile a partir el 1 de septiembre de 2026. Un aumento que se aplicará en todos los distribuidores autorizados.

El modelo base de la consola tenía un precio sugerido de $629.990 CLP, por lo que el ajuste será de $30.000 CLP. Y ojo que el nuevo valor corresponde a la versión sin juego incluido.

Switch 2 subirá en Chile como parte de un ajuste internacional

El cambio de precio en nuestro país se suma a una revisión de precios que Nintendo comunicó para distintos mercados. En Estados Unidos, la versión básica pasará de $450 USD a $500 USD, mientras que en Europa alcanzará los 499,99 euros.

Nintendo explicó que la decisión responde a cambios en las condiciones del mercado que prevé para el mediano y largo plazo. También se pueden vincular con los ajustes por el aumento en los costos de componentes electrónicos.

Al menos esta alza no afectará a la Nintendo Switch de la generación anterior. Nintendo confirmó que el precio de la consola original no tendrá modificaciones.