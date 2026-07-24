Xbox comenzó a probar un modelo gratuito con publicidad para jugar en la nube. Una modalidad que permite a miembros de Xbox Insiders transmitir una selección de juegos que ya tienen sin necesidad de una suscripción a Game Pass. Esta prueba viene con anuncios antes de iniciar cada sesión, manteniendo el juego sin interrupciones, aunque fija un límite de una hora por sesión.

Según informó la propia compañía, el ensayo estará disponible por tiempo limitado para integrantes del programa Xbox Insiders con una cuenta de Xbox, en dispositivos y regiones compatibles. Al finalizar una sesión, los usuarios podrán comenzar otra, aunque deberán volver a ver un anuncio publicitario antes de comenzar.

Cómo funciona la prueba de Xbox con anuncios

La experiencia principal de juego no cambia y esta prueba es opcional, por lo que quienes ya utilizan otras formas de acceso, como Game Pass con juego en la nube, podrán seguir haciéndolo normalmente. Eso sí, no todos podrán participar de esto.

Microsoft estableció una serie de principios para esta prueba. Entre ellos, dijo que la publicidad no modificará la disponibilidad de los juegos, que los usuarios podrán identificar claramente cuándo se trata de contenido publicitario y que los anuncios deberán cumplir los mismos estándares de calidad que el resto del contenido de Xbox, además de ajustarse a las expectativas de cada plataforma.

La prueba está orientada a juegos compatibles que los usuarios ya tienen en su biblioteca. De esta forma, el acceso gratuito no reemplaza la compra de los títulos, sino que elimina el requisito de contar con una suscripción para utilizar la función de transmisión durante el periodo de evaluación.

El objetivo del ensayo es ofrecer una forma más asequible de jugar en los dispositivos que las personas ya tienen, especialmente mediante el uso del juego en la nube. La empresa destacó que esta opción también puede beneficiar a propietarios de Xbox One, quienes podrían ejecutar títulos diseñados para Xbox Series X|S sin cambiar de consola de inmediato.

Los comentarios de los participantes y los datos obtenidos durante la prueba, serán utilizados por Microsoft para evaluar el funcionamiento del modelo y hacer ajustes antes de decidir si introduce cambios adicionales.