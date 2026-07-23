Xiaomi presentó al «Mijia Purifying Humidifier 3 Pro», un equipo inteligente que reúne funciones de humidificación y purificación de aire en una sola máquina. Un 2 en 1 que ya inició su campaña de financiación en China a través de Youpin y (hasta la fecha) superó su meta por más de 14 veces lo que pensaba acumular.

Este modelo está pensado para espacios amplios, ofreciendo una capacidad de humidificación de hasta 2.000 ml por hora y permitiendo utilizar ambas funciones de manera independiente. Y el éxito que tuvo en Youpin, por ahora, garantiza la entrega a quienes participaron de la compra temprana, teniendo buenas chances para que realmente sea un producto comercial.

En China, Xiaomi lo puso a la venta con un precio de 1.699 yuanes ($250 USD) con entregas desde este 29 de julio. Un producto bastante grande que incorpora un depósito de agua de 8 litros. Y que, en modo reposo, puede funcionar hasta 16 horas con una sola carga.

Xiaomi dice que el equipo puede aumentar la humedad de un dormitorio estándar en alrededor de 7 minutos y de una sala de estar en unos 19 minutos. Aunque la compañía no detalló las dimensiones utilizadas para esas mediciones, presentó al Purifying Humidifier 3 Pro como una alternativa pensada para habitaciones de gran tamaño.

Además, su sistema de humidificación es capaz de reducir la proliferación de bacterias y evitar el deterioro del agua almacenada. Para ello trae un circuito de circulación unidireccional que impide que el agua utilizada vuelva al depósito principal. A esto se suman un sistema de esterilización mediante agua electrolizada, un filtro antibacteriano lavable y un modo de autolimpieza destinado a facilitar el mantenimiento del equipo.

Filtración de seis capas en el Purifying Humidifier 3 Pro

Por otro lado, la función de purificación utiliza un filtro compuesto de seis capas capaz de retener partículas de polvo, PM1 y PM2.5, además de alérgenos y formaldehído. Según la información publicada por Xiaomi, el dispositivo alcanza un CADR de 422 m³/h para partículas y 247 m³/h para formaldehído. La purificación y la humidificación pueden utilizarse por separado, por lo que el equipo también puede operar únicamente como purificador cuando no es necesario aumentar la humedad ambiental.

Viene con una pantalla LCD con brillo adaptable que muestra en tiempo real datos como temperatura, humedad, concentración de polvo, niveles de PM1 y PM2.5, además de la calidad del aire. También es compatible con la aplicación Mijia para controlar el equipo a distancia, supervisar el estado del filtro y configurar un nivel de humedad objetivo, además de admitir comandos por voz mediante XiaoAI.

En cuanto al diseño, Xiaomi añadió un sistema de llenado superior, un depósito completamente desmontable con asa para facilitar el transporte y ruedas giratorias de 360 grados para mover el equipo entre distintas habitaciones. Según la compañía, un motor DC sin escobillas junto con un sistema optimizado de circulación de aire permite que el nivel de ruido descienda hasta 28,1 dB(A) en modo reposo.

Como Xiaomi solo anunció al Mijia Purifying Humidifier 3 Pro para el mercado chino mediante la plataforma de Youpin, aún no se ha informado sobre el éxito e interés del dispositivo para posibles planes de lanzamiento internacional.