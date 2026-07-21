Una nueva ronda de despidos acaba de ocurrir en Disney. Esta vez afectando a cientos de trabajadores en distintas áreas de la compañía, con Pixar entre las divisiones más impactadas dentro de los estudios y National Geographic como la marca con más recortes en Disney Entertainment Television. Los empleados afectados comenzaron a ser notificados durante esta mañana, mientras la empresa sigue con su proceso de reorganización.

La reducción también alcanzó a las áreas ejecutivas y de ESPN. En este último caso, parte de los despidos está vinculada a la compra de NFL Network, aunque la cadena también confirmó salidas en otras áreas.

Pixar concentra uno de los mayores recortes

Según lo que relatan distintos medios estadounidenses, Pixar tuvo la mayor parte de los despidos dentro del negocio de estudios, hablando de aproximadamente 116 puestos eliminados, estando concentrados principalmente en producción y operaciones.

Según personas familiarizadas con la situación, los cambios son por las necesidades actuales del estudio en función del volumen de producción y de los proyectos que mantiene en desarrollo. La estrategia también es por el giro adoptado en Walt Disney Studios durante los últimos años para reducir el volumen de producciones y priorizar los estrenos cinematográficos, disminuyendo el contenido creado exclusivamente para streaming.

La decisión también llega en un momento en que el estudio tiene resultados dispares. Por ejemplo, «Toy Story 5» está entre los mayores éxitos del año y se acerca o supera el umbral de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial, pero la película «Hoppers» si bien tuvo una recepción positiva entre la crítica y el público, su desempeño comercial quedó por debajo del de las franquicias más exitosas de Pixar.

ESPN y National Geographic también se reorganizan

Además de Pixar, National Geographic fue la división más afectada dentro de Disney Entertainment Television. Con recortes tanto en el canal de TV como en áreas editoriales y operativas, también se sumaron desvinculaciones en ABC News y en otras divisiones de entretenimiento.

En ESPN, la mayoría de las salidas son por personal detrás de cámaras relacionados con la integración de NFL Network. Siendo todos estos despidos parte de la tercera ronda de reducciones de personal aplicada por Disney durante el año.

Recordemos que en enero la empresa reorganizó sus equipos de marketing bajo una estructura unificada y realizó los primeros recortes. Posteriormente, en abril, eliminó alrededor de 1.000 puestos como parte de la reorganización impulsada por el CEO Josh D’Amaro bajo la iniciativa «One Disney» que llegó recortando cabezas desde que asumió en el cargo durante febrero pasado.