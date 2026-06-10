La plataforma de televisión por streaming, «Zapping», dejará de operar bajo su modelo actual en Perú desde el 30 de junio de 2026, fecha en la que no venderá más su servicio directamente a los usuarios del país. La empresa anunció que trabaja en una nueva estrategia basada en una alianza con una compañía de telecomunicaciones peruana, que utilizará su tecnología para ofrecer sus servicios de televisión.

La medida implica que el servicio de TV dejará de funcionar en la aplicación para los clientes peruanos. Según informó la compañía, los suscriptores podrán seguir utilizando el servicio hasta el 30 de junio o hasta el término de su período de facturación vigente, y después de esa fecha no se realizarán nuevos cobros.

El cambio de estrategia de Zapping en Perú

La compañía explicó que se encuentra en la etapa final de una negociación con una de las principales empresas de telecomunicaciones de Perú. A través de ese acuerdo, su plataforma tecnológica servirá como base para una nueva oferta de televisión y entretenimiento destinada al mercado local.

Zapping dejará atrás la venta directa a consumidores en Perú y concentrará sus operaciones en el desarrollo y licenciamiento de tecnología para operadores de telecomunicaciones. La empresa dice que esta estrategia busca ampliar su presencia en Latinoamérica mediante alianzas con compañías ya consolidadas en distintos mercados.

Mensaje publicado por Zapping en su web peruana.

El vicepresidente de Business & Partnership de Zapping, Albert Dechent, señaló al medio Chócale que la futura alianza representa una nueva etapa para la compañía en Perú. Según indicó, el acuerdo permitirá que la tecnología de la empresa continúe operando en el país mientras amplía su alcance a través de un socio local.

Por ahora, la compañía no ha dicho la identidad de la empresa con la que espera cerrar el acuerdo ni ha entregado detalles sobre la oferta comercial que surgirá de esa asociación.

Junto con comunicar el fin de la comercialización directa del servicio, Zapping presentó la decisión como una interrupción temporal de sus operaciones en el país.