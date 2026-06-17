La promo de «Spider-Man: Brand New Day» avanzó con el lanzamiento de un nuevo tráiler y la apertura de la venta de entradas para la próxima película de nuestro trepamuros favorito. El adelanto muestra con más detalle el papel de Hulk y Punisher en la historia, además de profundizar en la extraña transformación que afecta a Peter Parker.

Esta cinta llegará a los cines el 29 de julio de 2026 y retoma la situación en la que quedó Peter Parker tras Spider-Man: No Way Home. Cuatro años después de esos acontecimientos, el personaje vive solo y continúa combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no recuerda quién es, una situación que desencadena cambios físicos que podrían poner en riesgo su propia existencia.

Lo que nos deja el nuevo tráiler de ‘Brand New Day’

El avance confirma la participación activa de Bruce Banner y Frank Castle en la trama. Peter acude a Banner para intentar comprender la mutación que está experimentando y le plantea si es posible eliminar los aspectos negativos de ese proceso y conservar los positivos. Banner responde cuestionando cómo podría decidir qué partes de la naturaleza son buenas o malas.

Las imágenes también muestran a un Hulk visiblemente enfurecido enfrentando la crisis junto a Spider-Man, mientras Peter aparece como una de las pocas personas capaces de percibir la amenaza que afecta al resto de la ciudad. Según la información oficial de la película, se trata de un poderoso villano que nadie puede ver.

Punisher también aparece en el tráiler con un papel de apoyo para Peter. En una de las escenas le advierte que, si va a actuar, debe hacerlo de inmediato, reforzando la presión que enfrenta el protagonista mientras intenta comprender lo que está ocurriendo con su cuerpo y detener el nuevo peligro.

El material promocional vuelve además sobre una de las consecuencias centrales de No Way Home: MJ sigue sin recordar la realidad que compartió con Peter, aunque el héroe vuelve a cruzarse con ella durante los acontecimientos de la nueva película.