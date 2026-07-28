El histórico programa comercial, iPhone Upgrade Program, pasó a mejor vida después de poco más de una década de existencia. Esto porque Apple acaba de presentar a «Apple Upgrade», su nuevo programa de arriendo de equipos desarrollado junto a Klarna que ya está disponible en Estados Unidos.

La idea es que nuevos clientes pueden acceder a un iPhone, iPad, Mac y Apple Watch mediante pagos mensuales, con la posibilidad de cambiar el equipo por un modelo más reciente, comprarlo al finalizar el contrato o devolverlo.

El programa ya está disponible en la tienda online y en la aplicación de Apple Store, además de las tiendas físicas del país. Por lo mismo, la compañía confirmó que dejará de ofrecer el mencionado iPhone Upgrade Program y el sistema iPhone Payments para nuevas contrataciones, mientras que los usuarios que ya usaban estos programas antiguos podrán seguir usándolos hasta que deban renovar el dispositivo.

Con Apple Upgrade ahora hay más equipos

Apple Upgrade extiende el arriendo de dispositivos más allá del iPhone y suma al iPad, computadores Mac y a los relojes. Los precios en Estados Unidos comienzan en los $17,99 USD mensuales para iPhone, $11,99 USD para Apple Watch y iPad, y $24,99 USD para los Mac.

Existen contratos de 12 o 24 meses para algunos modelos de iPhone y Apple Watch, mientras que Mac y iPad pueden contratarse por 24 o 36 meses, dependiendo del equipo. En todos los casos, los clientes pueden dejar un dispositivo usado mediante Apple Trade In para reducir el pago mensual y, al finalizar el contrato, optar por actualizar el equipo, comprarlo mediante un pago único o devolverlo y salir del programa.

La aprobación del arriendo queda a cargo de Klarna y necesitas una evaluación crediticia de tipo «soft check», que, de acuerdo con Apple, no afecta el puntaje de crédito del solicitante. Una vez aprobado, el usuario puede completar la compra normalmente y administrar los pagos, el calendario de facturación y la información del contrato desde la aplicación de Klarna.

Qué cambia respecto al programa anterior

Como el iPhone Upgrade Program dejará de existir, lamentablemente se elimina una de sus características principales: AppleCare ya no viene incluido en el pago mensual. La cobertura pasa a ser opcional y puede añadirse mediante AppleCare+ o AppleCare One.

Apple también confirmó que no todos los productos son compatibles con Apple Upgrade. Entre los equipos excluidos están el iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch SE, MacBook Neo, Mac mini, iPad (A16) y Studio Display.

Para el iPhone, en Estados Unidos, el programa exige tener un plan móvil con AT&T, T-Mobile o Verizon durante la contratación, aunque los teléfonos se entregan desbloqueados y pueden utilizarse posteriormente con otro operador compatible.

Otra mala noticia es que, según las condiciones publicadas por Apple, si quieres terminar el contrato antes de tiempo podrías terminar pagando cargos adicionales.