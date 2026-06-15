Fox Corporation anunció un acuerdo para comprar a Roku en una operación valorada en aproximadamente 22.000 millones de dólares. Esta transacción unirá los negocios de televisión, noticias, deportes y streaming de Fox con la plataforma de TV de Roku, que alcanza a más de 100 millones de clientes en todo el mundo.

Según informaron ambas compañías, Fox pagará $160 USD por acción de Roku mediante una combinación de efectivo y acciones Clase A de la empresa. El acuerdo ya recibió la aprobación unánime de los directorios de ambas compañías y aún debe superar las revisiones regulatorias y la aprobación de los accionistas antes de concretarse.

¿Qué busca Fox con la compra de Roku?

Fox destacó que la integración también sumará a Tubi y The Roku Channel, dos de los principales servicios gratuitos financiados con publicidad dentro del mercado estadounidense. Además, con esta unión entre ambas compañías los hará convertirse en el tercer mayor actor de la TV en Estados Unidos medido por participación de audiencia. Y de igual forma mantendrá a Roku como una plataforma abierta para socios y distribuidores de contenido.

Lachlan Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox, calificó la compra como un paso clave dentro de la estrategia que la empresa ha desarrollado durante los últimos años. El ejecutivo recordó que Fox reorientó su negocio hacia noticias y deportes en vivo tras la venta de gran parte de sus activos de entretenimiento y que posteriormente adquirió Tubi en 2020 para fortalecer su presencia en streaming.

Murdoch dice que la combinación permitirá unir contenidos en vivo con una de las plataformas de streaming más extendidas del mercado, además de ampliar la presencia de Fox en áreas de crecimiento vinculadas a la publicidad digital y las suscripciones.

Los detalles de la operación

Una vez completada la compra de Roku, los actuales accionistas de Fox controlarán cerca del 73 % de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Roku tendrán aproximadamente el 27 % restante.

Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Roku, afirmó que la operación permitirá acelerar los planes de crecimiento de la compañía. Él conservará un rol dentro de la empresa una vez cerrada la transacción y se incorporará al directorio de Fox.

Roku seguirá operando como una plataforma independiente y orientada a socios, manteniendo su modelo de distribución abierto. Incluso, Fox planea mantener separados a Tubi y The Roku Channel y no desaparecerán.