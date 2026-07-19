En Samsung se viven dos realidades: mientras su negocio de semiconductores disfruta de un fuerte impulso gracias a la inteligencia artificial, también se inició un recorte de trabajadores en sus operaciones de electrónica de consumo en Estados Unidos.

Según lo que informó Reuters este fin de semana, es una medida que afecta principalmente a trabajadores de Nueva Jersey y Texas. Algo que la empresa confirmó indicando que 739 cargos fueron impactados por el traslado de la sede de Samsung Electronics America (SEA) desde Nueva Jersey hacia Texas, mientras que alrededor de un centenar de empleados en la ciudad de Plano (Texas) también perdió su trabajo.

La compañía explicó que la mayoría de los trabajadores afectados recibió ofertas de reubicación, aunque otros fueron desvinculados. Los recortes se dan en las divisiones de pantallas, teléfonos y otros productos de electrónica de consumo, y contrastan con el buen momento que atraviesa el negocio de chips.

Samsung se reorganiza en Estados Unidos

El traslado de la sede de SEA hacia Texas provocará cambios en la estructura local, tanto por empleados que decidan no mudarse como por la optimización de funciones para alinearlas con las prioridades del negocio. La empresa le confirmó a Reuters que no hay actualmente una reestructuración global de su división de productos de consumo.

Samsung Electronics America se dedica a las operaciones de electrónica de consumo y no incluye el negocio de semiconductores. Documentos muestran que algunos empleados fueron notificados el 30 de junio pasado sobre una reducción de personal a nivel de toda la empresa, advirtiendo un importante número de puestos afectados.

Por otro lado, publicaciones de exempleados en LinkedIn también evidenciaron las salidas recientes de trabajadores de ventas y marketing en Nueva Jersey, Texas y otras oficinas en el país norteamericano.

El contraste entre los chips y los smartphones

Sin duda, cada negocio da distintas alegrías y dolores de cabeza a la surcoreana. Por ejemplo, la compañía anticipó un aumento de 19 veces en sus ganancias trimestrales gracias a la fuerte demanda de memorias y chips para infraestructura de inteligencia artificial, además de anunciar el mes pasado inversiones por cientos de miles de millones de dólares en nuevas plantas de semiconductores.

Y en paralelo, el negocio de dispositivos de consumo se enfrenta a problemas. La división móvil de Samsung podría registrar su primera pérdida de la historia, presionada por la competencia de Apple y de fabricantes chinos como TCL y Hisense en televisores y electrodomésticos. A eso se suma el aumento del costo de los chips provocados por el auge de la inteligencia artificial, que ha reducido los márgenes de los productos de electrónica de consumo.