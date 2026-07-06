Microsoft confirmó una de las mayores reestructuraciones en la historia de Xbox, con un plan para eliminar aproximadamente 3.200 puestos de trabajo durante 2027. Eso sí, la medida contempló 1.600 despidos inmediatos, la salida de cuatro estudios de la división y una reorganización interna que busca reducir costos, simplificar la estructura de gestión y reorientar las inversiones hacia proyectos considerados prioritarios.

La decisión fue comunicada por la CEO de Xbox, Asha Sharma, en un mensaje dirigido a los empleados, donde dijo que «el negocio hoy no está sano». Según explicó, la compañía opera con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de otras empresas de plataformas y publicación de videojuegos, mientras que las apuestas por Game Pass, la estrategia multiplataforma y la expansión del catálogo no crecieron al ritmo esperado.

Xbox reduce su estructura

Como parte de la reformulación empresarial, Compulsion Games y Double Fine Productions dejarán Xbox y volverán a trabajar como estudios independientes, conservando su propiedad intelectual, su catálogo y recursos para desarrollar sus próximos proyectos.

Al mismo tiempo, Ninja Theory y Undead Labs iniciaron un proceso para incorporarse a nuevos propietarios, con financiamiento destinado a completar y desarrollar las franquicias Senua y State of Decay 3. Microsoft o Asha no mencionaron quiénes son los futuros dueños de ambos estudios.

En el caso de Arkane, la dirección del estudio comenzó el procedimiento de consulta exigido por la legislación laboral francesa para evaluar distintas alternativas estratégicas sobre su futuro. Además, la empresa informó que habrá despidos en Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang y Xbox Game Studios, aunque ningún juego o proyecto first-party anunciado públicamente será cancelado como consecuencia de estos recortes.

Sharma también justificó el cambio de estrategia respecto de las adquisiciones realizadas desde 2018. Según indicó, Xbox concluyó que «no es el mejor hogar para todo tipo de estudios» y afirmó que, en un año típico, la compañía perdía 64 centavos por cada dólar invertido en ese segmento.

Los cambios que busca implementar Asha Sharma

La reestructuración también contempla una transformación de la organización interna. Sharma afirmó que algunos procesos llegan actualmente a pasar por hasta 14 niveles de administración y anunció que la meta será reducir esa estructura a un máximo de cinco niveles, y cuando sea posible, a tres.

La CEO también dijo que los equipos encargados de la plataforma crecieron un 40 % desde el inicio de la actual generación de consolas, mientras la base de jugadores y el tiempo de juego disminuyeron. En paralelo, Xbox reducirá el gasto en proveedores externos en un 50 % y buscará unificar herramientas y procesos de desarrollo.

Dentro de la nueva estructura, Mojang y King pasarán a reportar directamente a Sharma, debido a que ambas compañías concentran la mayor cantidad de jugadores activos mensuales de la división.

La empresa también creó por primera vez el cargo de directora de operaciones con responsabilidad sobre contenido, hardware, plataforma y servicios. Helen Chiang fue promovida a ese puesto, mientras que Dave McCarthy dejará la compañía tras 17 años.

De acuerdo con la información entregada por Microsoft, los 3.200 despidos representan cerca del 20 % de la plantilla de Xbox. La mitad de las salidas se concretó este mismo 6 de julio y el resto se distribuirá durante el próximo año, en el marco de una ronda más amplia de recortes.