Durante la Xbox Games Showcase 2026, Microsoft anunció a su «XBOX 25th Anniversary». Una edición limitada de la consola Xbox Series X y control inalámbrico inspirados en la primera consola de la compañía. Ambos dispositivos adoptan un diseño translúcido en color verde, una referencia directa al aspecto y la identidad visual de la Xbox original lanzada en 2001.

Microsoft confirmó que la Xbox Series X25 Limited Edition y el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition llegarán en noviembre a ciertos mercados. Además, la consola se venderá junto con el control como parte de la colección especial, mientras que el control (por sí mismo) también estará disponible por separado. Eso sí, aún no se conocen precios ni fechas de preventa.

Cómo es la colección XBOX 25th Anniversary

Esta es la primera vez que la Xbox Series X recibe un diseño translúcido, una característica que busca recuperar elementos visuales asociados a la Xbox original y al denominado «OG Green».

La consola mantiene las especificaciones de una Xbox Series X estándar e incluye 1 TB de almacenamiento, pero incorpora varios cambios estéticos. Entre ellos destaca un acabado translúcido verde que deja ver parte de los componentes internos y un logotipo conmemorativo de los 25 años en la parte frontal.

Además, la icónica «X» se ilumina en color verde al encenderse, como un guiño al sistema original. Microsoft también dijo que tanto la consola como el control incluyen detalles y sorpresas ocultas relacionadas con la historia de la marca.

Honrando al hardware original de Xbox

El control inalámbrico X25 mantiene el mismo enfoque nostálgico. La empresa explicó que este recupera los colores originales de los botones ABXY, presentes en las primeras generaciones de Xbox.

También trae gatillos superiores que rinden homenaje a los antiguos botones blancos y negros del controlador «Duke», el primer mando oficial de la consola. Por otra parte, la carcasa trasera y la tapa de la batería son completamente transparentes, permitiendo ver el logotipo clásico de Xbox en el interior.