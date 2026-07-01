El fin de una era. Sony confirmó que dejará de producir videojuegos de PlayStation en formato de disco físico para todos sus nuevos lanzamientos a partir de enero de 2028 y solo existirán los títulos en venta para formato digital.

La compañía explicó que esta decisión responde a la evolución de las preferencias de los consumidores, ya que la distribución digital supera ampliamente al formato físico. Los nuevos juegos estarán disponibles tanto en PlayStation Store como en otros comercios, pero únicamente mediante códigos o versiones digitales.

El adiós al disco físico

Sony dejó en claro que el fin de la producción de discos físicos afectará únicamente a los juegos nuevos que se publiquen desde enero de 2028. Los títulos lanzados antes de esa fecha seguirán comercializándose en disco físico, por lo que el cambio no modifica la disponibilidad de los catálogos ya existentes.

La decisión busca adaptarse a las tendencias de consumo y a una preferencia cada vez mayor por el contenido digital. Para defender esto, en los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2025 de Sony, se desglosa que el 85 % de las ventas de juegos para PS4 y PS5 correspondieron a descargas digitales, mientras que el 15 % restante se realizó mediante copias físicas.

Extracto del informe financiero de PlayStation.

El cambio llega con otras medidas desde PlayStation

Este balde de agua fría para los coleccionistas y amantes del arte tangible de los videojuegos, llegó pocos días después de que se conociera que la edición física de Grand Theft Auto VI incluirá únicamente un código de descarga dentro de la caja. Una decisión que generó inmediatas críticas entre parte de la comunidad de jugadores que todavía valora las ediciones coleccionables y el soporte físico.

Paralelamente, Sony le echó más bencina al asunto y anunció que matará la PlayStation Store en PlayStation 3 y PlayStation Vita. Un cierre que comenzará este año en algunos mercados y se completará de forma global durante 2027. Una vez deshabilitadas esas tiendas, ya no será posible comprar nuevo contenido digital para esas plataformas, aunque la empresa indicó que las compras realizadas anteriormente seguirán disponibles para descarga «en el futuro previsible».