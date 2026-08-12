La organización de consumidores neerlandesa Stichting Massaschade & Consument sumó el respaldo de «Stop Killing Games» y «DoesItPlay?» a su demanda colectiva contra Sony por el control de las ventas digitales de juegos en PlayStation.

Esta acción legal cuestiona desde hace un año y medio los precios de PlayStation Store y busca compensaciones para los jugadores afectados, además de alternativas a la tienda digital de la compañía.

El caso se centra en la acusación de que Sony mantiene un monopolio sobre la venta digital de juegos para sus consolas, ya que las compras digitales solo pueden realizarse mediante PlayStation Store. La organización neerlandesa sostiene que esta posición le permite controlar los precios y las condiciones de venta.

La demanda contra Sony y los precios de PlayStation

Stichting Massaschade & Consument presentó originalmente la demanda en febrero de 2025. Según un estudio citado por la organización, los juegos vendidos en PlayStation Store cuestan en promedio un 47 % más que sus ediciones físicas, diferencia que habría provocado un sobrepago de 435 millones de euros entre los jugadores neerlandeses desde 2013.

Stop Killing Games calificó estos sobreprecios como un «Sony Tax» y anunció su apoyo al proceso junto con DoesItPlay?, una iniciativa vinculada a la preservación de videojuegos. La participación busca demostrar ante el tribunal que la organización representa a jugadores y consumidores interesados en el caso.

Y hay que decir que toda esta controversia tomó una nueva dimensión después de que Sony anunciara que dejará de producir discos físicos para nuevos juegos a partir de enero de 2028.

Según los impulsores de la demanda, el fin de los discos físicos aumentará la dependencia de PlayStation Store, ya que la tienda de Sony quedaría como el único lugar para comprar digitalmente juegos destinados a sus consolas. También sostienen que la desaparición del mercado de segunda mano eliminaría otra vía de compra independiente de la plataforma.

¿Qué es Stop Killing Games?

Para quienes no recuerdan cómo nació el movimiento Stop Killing Games, remontémonos a su creación en 2024 cuando concretamente la idea era exigir medidas para evitar que los videojuegos queden inutilizables cuando sus desarrolladores o responsables dejan de ofrecer soporte.

Ahora sumarse a esta demanda por el monopolio de la PlayStation Store y la erradicación de los discos físicos, es una ampliación de las materias que la iniciativa viene defendiendo desde su formación.

Stop Killing Games dijo que respalda plenamente el proceso impulsado por Stichting Massaschade & Consument ante los tribunales neerlandeses y llamó a los jugadores del país a apoyar la demanda.

Y ojo, actualmente no es la única acción legal que enfrenta Sony relacionada con sus prácticas comerciales. Hay otra demanda colectiva en Reino Unido presentada en marzo de 2026 por supuestos cobros excesivos e injustos en PlayStation Store, además de una denuncia presentada ante la autoridad antimonopolio de México por presuntas prácticas anticompetitivas vinculadas al cambio hacia un modelo sin discos.