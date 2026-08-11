La compañía Minimal presentó el diseño de su nuevo teléfono en una campaña de Kickstarter, con un cambio central respecto de la primera generación: el «Minimal Phone 2» abandona la pantalla E Ink por un panel AMOLED de 90 Hz, pero conserva el teclado QWERTY físico.

Este nuevo modelo tendrá una pantalla de 3,92 pulgadas con resolución de 1080 x 1240 píxeles, mientras que el celular original destacaba porque tenía un panel de tinta electrónica de 4,3 pulgadas. Ahora, la pantalla OLED busca hacer más fluida la experiencia de uso, aunque también elimina una de las características que definían al primer equipo.

Minimal Phone 2 cambia el diseño sin abandonar el teclado

El primer Minimal Phone tenía una construcción más cuadrada, ahora el Phone 2 utiliza un cuerpo de aluminio con bordes redondeados, en un diseño que recuerda a los antiguos teléfonos con teclado físico.

Y si bien el teclado físico QWERTY se mantiene, se incorpora retroiluminación, accesos directos reasignables y switches de domo metálico. La cámara frontal también cambia de ubicación y pasa a estar sobre la pantalla, en lugar de situarse junto a una de las teclas del modelo anterior.

Por dentro, se incluye un procesador MediaTek Dimensity 8300, 8 GB de RAM y opciones de 256 GB o 512 GB en almacenamiento. También suma una cámara trasera de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 y una frontal de 20 megapíxeles con apertura f/2.0.

La batería tiene una capacidad de 3.000 mAh, con carga por cable de 27 W y carga inalámbrica Qi de 15 W. El equipo incluye además un interruptor programable que puede configurarse para distintas funciones y un indicador LED al que se pueden asignar colores específicos para notificaciones de contactos o aplicaciones.

Precio, Kickstarter y fecha de envío del Minimal Phone 2

Minimal puso el Phone 2 a venta de patrocinadores en Kickstarter, después de establecer un objetivo inicial de financiación de 100.000 dólares. La campaña ya superó los 800.000 dólares según la información más reciente disponible.

¿Y los precios? La versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento parte en $599 dólares dentro de Kickstarter. El modelo de 512 GB aparece a $675 dólares en una oferta para primeros compradores, frente a un precio estándar indicado de $699 dólares. La Founders Edition, con acabado Ember, alcanza los $899 dólares.

Minimal indicó que comenzará a enviar el Phone 2 a los patrocinadores en diciembre de 2026. El proyecto contempla envíos internacionales y la compañía incluye accesorios valorados en $100 dólares, entre ellos protectores de pantalla, un cargador de 27 W y una funda.