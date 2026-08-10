Los de Cupertino estarían evaluando profundos cambios para su línea de relojes inteligentes y todavía no deciden qué forma tendrá la próxima generación. Según información publicada por Mark Gurman, la compañía estudia dispositivos sin pantalla, nuevos tipos y tamaños de paneles y otras alternativas de diseño para el Apple Watch.

Todas esas opciones son parte de una revisión que el equipo de diseño industrial de Apple lleva ejecutando desde hace aproximadamente un año. La empresa tampoco habría descartado ampliar la gama con modelos más caros que el Ultra y Hermès o con una alternativa más económica que el Apple Watch SE.

Apple Watch sin pantalla y otras nuevas formas

Una de las posibilidades que Apple está considerando es una pulsera orientada al ejercicio sin pantalla. Una categoría que ganó presencia con productos de Whoop y otros como Google con el Fitbit Air. Ahora, los de la manzana, también analizan relojes con distintos tipos de pantallas y varios tamaños.

Entre esas alternativas apareció incluso un Apple Watch con pantalla redonda, aunque Gurman advirtió en su publicación de Bloomberg que esa versión tiene pocas probabilidades de llegar al mercado. La compañía aún no se ha comprometido con ninguna de las opciones que está estudiando.

Eso sí, los próximos cambios no llegarían de inmediato. Apple prepararía actualizaciones más convencionales para el Series 12 y el Ultra 4, mientras que el rediseño más profundo todavía estaría al menos a uno o dos años de distancia.

Antes de esa renovación, también planean recuperar la caja de cerámica del reloj, una opción que no está disponible desde 2016. Esa incorporación podría producirse en 2026 o 2027 y estaría acompañada por nuevos colores, correas y mejoras en funciones de salud y actividad física.

La compañía estudia además ampliar la gama en ambos extremos. En la parte superior, analiza modelos más premium que los actuales Ultra y Hermès; en la inferior, contempla un dispositivo más barato que el Apple Watch SE, cuyo precio mencionado en el reporte es de $249 dólares.

Y ojo, este cambio en el form factor estaría acompañada por un cambio en el software. Gurman dice que Apple pretende que sus futuros dispositivos vestibles tengan un enfoque más centrado en la inteligencia artificial, incluida una mayor integración de Siri.