Sin duda Meta convirtió sus gafas Ray-Ban en uno de sus productos de mayor crecimiento, con más de siete millones de unidades vendidas en todo el mundo, pero su uso comenzó a generar rechazo en distintos lugares del Reino Unido. Algo que sin duda podría replicarse en otros países donde se están comercializando estos lentes inteligentes.

Pubs, restaurantes y teatros están prohibiendo la utilización de estos dispositivos por las preocupaciones relacionadas con la grabación de personas sin su consentimiento. Y si bien esto no es una restricción general de las gafas, algunos locales están pidiendo que no se grabe con estos equipos o que las personas se quiten estos dispositivos.

¿Dónde se restringen las lentes inteligentes de Meta?

La cadena de pubs Wetherspoons, que tiene alrededor de 800 locales en Inglaterra e Irlanda, ya prohíbe grabar a clientes o trabajadores sin su permiso. Su fundador, Tim Martin, dijo que las gafas de Meta pueden vulnerar esa norma porque permiten realizar registros de forma discreta.

Por eso, la instrucción para quienes las utilicen dentro de sus establecimientos es apagar las cámaras. Llevar las gafas no equivale necesariamente a tener prohibida la entrada, pero utilizarlas para registrar imágenes de otras personas sí puede incumplir las reglas de los pubs.

Soho House adoptó una posición más general. La compañía confirmó que su prohibición de filmar dentro de sus clubes privados también contempla las gafas de Meta, por lo que quienes las lleven pueden recibir la indicación de quitárselas.

En los restaurantes londinenses del restaurador Jeremy King, la petición es igualmente directa: los clientes no deberían utilizar las lentes inteligentes que graben. King afirmó que no permitiría conscientemente una invasión de la privacidad de sus huéspedes.

Las restricciones también llegaron a los cines y teatros. ATG Theatres, operador de recintos como el Bristol Hippodrome y el Edinburgh Playhouse, confirmó que la grabación está prohibida durante las funciones y que los espectadores que lleven las gafas deberán quitárselas.

Europa evalúa nuevas reglas para las gafas con cámara

Esta discusión no se limita a las normas internas de restaurantes, pubs o cines. El Comité Europeo de Protección de Datos está preparando un informe sobre las gafas inteligentes, esperado para los próximos meses.

En Alemania, la autoridad de protección de datos señaló que las gafas con cámara podrían entrar en conflicto con las normas contra los dispositivos de grabación oculta. La autoridad francesa de privacidad también advirtió sobre los riesgos asociados a esta tecnología, mientras que grupos de Países Bajos han pedido medidas.

En Reino Unido, una petición dirigida al Parlamento solicita prohibir la venta de este tipo de gafas. Sin embargo, ningún país las ha prohibido completamente hasta ahora, por lo que las restricciones descritas corresponden a decisiones de establecimientos y a iniciativas regulatorias, no a una prohibición nacional.