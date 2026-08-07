La crisis de los chips de memoria llevó a uno de los principales fabricantes mundiales, SK Hynix, a aprobar una inversión de 54 billones de wones (unos 38.100 millones de dólares) para construir dos nuevas plantas de semiconductores en Corea del Sur.

¿Cuál es la idea? Destinar estos recursos para ampliar su producción de memorias DRAM y NAND, con instalaciones en Yongin y Cheongju y como parte de un plan de inversiones de mediano y largo plazo de la compañía.

La decisión ya fue aprobada por el directorio y anunciada oficialmente con el objetivo es asegurar capacidad de fabricación suficiente para responder al crecimiento sostenido de la demanda de memorias utilizadas en infraestructura de inteligencia artificial, especialmente en centros de datos.

Más producción de DRAM y NAND por SK Hynix

Del total comprometido, 35,2 billones de wones se destinarán a la planta Y2 de Yongin, mientras que 19,1 billones de wones financiarán la construcción de la fábrica M17 en Cheongju.

La planta Y2 será la segunda de las cuatro instalaciones proyectadas dentro del Yongin Semiconductor Cluster y estará enfocada en la fabricación de memorias DRAM, incluyendo HBM (High Bandwidth Memory) y otros productos DRAM de nueva generación. La construcción comenzará en julio de 2027 y la apertura de su primera sala limpia está prevista para junio de 2029.

En Cheongju, la fábrica M17 producirá memorias NAND. Las obras comenzarán en febrero de 2027 y la primera sala limpia debería entrar en operación en diciembre de 2028. La compañía explicó que eligió esa ubicación porque ya dispone de infraestructura eléctrica, hídrica y de fabricación que permite acelerar el desarrollo del proyecto.

La empresa dijo que ampliará la capacidad efectiva de producción de forma gradual, instalando equipos y expandiendo las salas limpias según evolucione la demanda de sus clientes, con el fin de optimizar el uso de capital.

La demanda de IA seguirá presionando el mercado de memorias

La inversión de SK Hynix responde al fuerte crecimiento previsto para la demanda de memorias DRAM y NAND impulsada por la inteligencia artificial. Según proyecciones citadas por la compañía, ambos mercados crecerán a una tasa anual compuesta de un 19 % entre 2025 y 2030.

Para los consumidores, este anuncio no implica una baja inmediata en el precio de las memorias RAM o de las unidades SSD. Las nuevas plantas comenzarán a operar entre 2028 y 2029 y buscan ampliar la capacidad de producción para responder a una demanda que sigue creciendo con fuerza, por lo que la mayor oferta estará destinada principalmente a evitar un déficit de suministro más que a reducir los precios en el corto plazo.