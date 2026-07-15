OpenAI lanzó «Codex Micro», un teclado compacto que fue creado junto a Work Louder para controlar y supervisar agentes hechos en Codex. El nuevo dispositivo no es barato, costando $230 USD y es idóneo para seguir en tiempo real el estado de distintas tareas ejecutadas por esta plataforma de programación de IA.

El mini teclado toma como base el Creator Micro de Work Louder (se parecen bastante), pero añade funciones específicas para Codex. Su elemento principal son seis teclas translúcidas con iluminación RGB, capaces de mostrar el estado de hasta seis hilos de trabajo mediante distintos colores.

Según cuenta OpenAI, los indicadores te permitirán saber si un agente permanece inactivo, está procesando una tarea, espera una respuesta del usuario, completó el trabajo o encontró un error, sin necesidad de mantener la ventana de Codex en primer plano.

Además de ese sistema de seguimiento, el teclado viene con accesos directos para las acciones más habituales de Codex, como aceptar o rechazar cambios, iniciar nuevas conversaciones y utilizar funciones de voz. También trae un joystick para comenzar flujos de trabajo frecuentes y un dial que permite ajustar el nivel de razonamiento utilizado por Codex durante una tarea. Todos esos controles pueden personalizarse.

El dispositivo se conecta mediante Bluetooth o USB-C, es compatible con Mac y Windows y utiliza una configuración con 13 interruptores mecánicos, un sensor táctil, un codificador rotatorio y un joystick planar.

Codex Micro es un lanzamiento independiente

Hay que dejar en claro que este producto no es parte del proyecto de hardware que OpenAI desarrolla junto al exdiseñador de Apple Jony Ive. Por lo mismo, Codex Micro llega en paralelo a esos otros desarrollos, estando enfocado exclusivamente en facilitar el trabajo con agentes de Codex mediante controles físicos.

El objetivo es ofrecer un centro de control que permita seguir el estado de múltiples agentes y ejecutar las acciones más utilizadas sin depender únicamente de la interfaz en pantalla. Y si lo miramos desde la perspectiva de cómo Claude (Anthropic) está ganando terreno en este contexto de uso de la IA, también sería un intento de evitar más fugas de usuarios profesionales.

Los primeros envíos de este mini teclado serán desde el 24 de julio y se incluirá un juego de teclas con iconografía de Codex y 32 teclas adicionales.