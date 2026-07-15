Starlink presentó su nueva antena V5 con un diseño más pequeño, liviano y eficiente en consumo energético que la generación anterior, según la compañía. Y si esperabas más velocidad al modelo V4, la respuesta es no.

SpaceX anunció este lanzamiento en su cuenta de X, mientras que la página de ayuda de Starlink publicó una comparación técnica entre ambas generaciones (el cuadro que está más abajo). La empresa dijo que la disponibilidad se ampliará gradualmente a medida que aumente la producción y aclaró que la antena V5 no está diseñada para utilizarse mientras el usuario está en movimiento.

¿Qué tiene de nuevo la antena Starlink V5?

Sin duda, la principal diferencia está en el diseño del equipo. La V5 reduce sus dimensiones frente a la V4: pasa de 594 × 383 × 39,7 mm a 384 × 306 × 34 mm. También baja su peso desde 2,9 kilos hasta 1,1 kilos, lo que facilita su transporte e instalación. Además, el kit incorpora un adaptador para montaje en tubo, incluido de fábrica.

Otro de los cambios relevantes es el consumo eléctrico. La V5 funciona con un consumo promedio de entre 35 y 50 watts, mientras que la V4 requiere entre 75 y 100 watts. La reducción del consumo podría traducirse en un menor gasto energético para los usuarios, una de las mejoras destacadas por Starlink.

En cambio, la velocidad máxima anunciada para el nuevo hardware no supera a la generación anterior. La ficha técnica muestra una capacidad de 375 Mbps o más para la V5, frente a 400 Mbps o más en la V4. Starlink dice que esas cifras corresponden al potencial del hardware y que el rendimiento real dependerá del plan contratado y de la disponibilidad del servicio.

Disponibilidad y compatibilidad

La antena V5 se encuentra disponible únicamente en determinadas zonas de Estados Unidos, con una expansión prevista conforme aumente el ritmo de fabricación. Además, y por ahora, este nuevo equipo está asociado al plan residencial de menor valor disponible.

Ojo que, pese al cambio de hardware, la nueva antena mantiene compatibilidad con los Router 2, Router 3 y Router Mini, por lo que no trae modificaciones en ese aspecto respecto a la generación anterior.