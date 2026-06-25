IBM presentó lo que describe como la primera tecnología de chips sub-1 nanómetro del mundo, un desarrollo basado en un nodo de 0,7 nanómetros (7 angstroms) que permite integrar cerca de 100.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña y proyecta mejoras de rendimiento o eficiencia energética frente a su tecnología de 2 nm.

Este avance se apoya en una nueva arquitectura de transistores llamada nanostack, diseñada para seguir aumentando la densidad de integración pese a las limitaciones físicas que enfrenta el escalado tradicional de los chips. La empresa dijo en una publicación que esta tecnología abre un camino para continuar reduciendo los nodos de fabricación durante la próxima década.

Cómo funciona la arquitectura sub-1 nanómetro de IBM

La principal novedad del desarrollo es la mencionada arquitectura nanostack, que apila y desplaza verticalmente los transistores mediante una integración tridimensional, en lugar de mantener una disposición plana. IBM explicó que esto permite combinar distintos materiales en cada capa para optimizar de forma independiente el rendimiento y el consumo energético de cada transistor.

De acuerdo con los resultados técnicos publicados por la compañía, el nuevo diseño podría ofrecer hasta un 50 % más de rendimiento o un 70 % más de eficiencia energética respecto de los chips basados en su nodo de 2 nanómetros presentado en 2021.

IBM también dijo que la arquitectura logró una mejora del 40 % en el escalado de la memoria SRAM, un tipo de memoria clave para las cargas de trabajo de inteligencia artificial por su alta velocidad de acceso. Según la empresa, ese avance permitiría aumentar la cantidad de SRAM disponible dentro del mismo espacio del chip y responder mejor a las demandas de ancho de banda de aplicaciones de IA.

Aunque la empresa llama esta tecnología como un nodo de 0,7 nanómetros, son ellos mismos los que precisan que la denominación del nodo ya no representa una dimensión física exacta, sino una generación tecnológica de fabricación. El nodo también recibe el nombre de 7 angstroms, equivalente a 0,7 nanómetros.

Producción comercial

Nanostack fue validada experimentalmente mediante distintas pruebas de integración CMOS y funcionamiento de circuitos, con resultados que demuestran que la tecnología puede construirse físicamente y ejecutar operaciones de computación.

IBM no fabrica chips comerciales de forma directa, sino que desarrolla tecnologías de investigación que posteriormente pueden ser adoptadas por fabricantes del sector. Ellos evitaron nombrar futuros socios para comercializar esta nueva arquitectura, aunque sí confirmó que la adopción más temprana de la tecnología sub-1 nanómetro podría comenzar en aproximadamente cinco años.