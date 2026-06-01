Finalmente, Nvidia entra a la pelea de los procesadores para PC y acaban de presentar a «RTX Spark». Esta es una nueva CPU para computadores con Windows, la cual fue desarrollada junto a Microsoft y con la que buscan llevar la ejecución de agentes de IA directamente a laptops y equipos de escritorio.

La compañía anunció que los primeros dispositivos llegarán durante el segundo semestre de 2026 de la mano de fabricantes como Dell, HP, Lenovo, Asus, MSI y Surface, en una apuesta que amplía su presencia más allá del mercado de centros de datos.

El anuncio se realizó durante la Computex en Taiwán, donde el CEO de Nvidia, Jensen Huang, describió la plataforma como una reinvención del PC orientada a la era de los agentes de IA. Según ellos, RTX Spark combina capacidades de procesamiento gráfico y computación general en un único chip diseñado para ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma local, sin depender exclusivamente de servicios en la nube.

RTX Spark y la apuesta por los agentes de IA en Windows

El nuevo chip integra una GPU basada en la arquitectura Blackwell y una CPU Grace de 20 núcleos conectados mediante la tecnología NVLink-C2C. El desarrollo también contó con la colaboración de MediaTek y la plataforma incorpora hasta 128 GB de memoria unificada.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es permitir la ejecución de agentes de IA directamente en los equipos de los usuarios. Para ello, Nvidia y Microsoft desarrollaron nuevas funciones de seguridad para Windows y el entorno OpenShell, que busca ofrecer mecanismos de control, privacidad y gestión de permisos para estas aplicaciones.

Nvidia dijo que RTX Spark alcanza hasta 1 petaflop de rendimiento para cargas de inteligencia artificial, una capacidad que, según sus especificaciones, permitiría ejecutar modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros con contextos de hasta un millón de tokens. Además, es capaz de realizar tareas de generación de imágenes y video, búsqueda semántica de archivos y automatización de flujos de trabajo entre distintas aplicaciones.

Huang mencionó que la colaboración entre ambas empresas se extendió durante varios años y que el objetivo es que los agentes de IA se integren de forma nativa a la experiencia de Windows. Microsoft también dijo que la plataforma es parte de su estrategia para incorporar capacidades de inteligencia artificial directamente en los computadores personales.

Laptops ultradelgados, creadores y videojuegos

Nvidia indicó que los primeros equipos equipados con RTX Spark estarán dirigidos principalmente a creadores de contenido, desarrolladores de IA y jugadores. Los fabricantes anunciados incluyen Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI y Microsoft Surface, mientras que Acer y Gigabyte se sumarán posteriormente.

Estos nuevos portátiles tendrán formatos de entre 14 y 16 pulgadas y podrán alcanzar grosores cercanos a los 14 milímetros. Además, vendrán con pantallas OLED y baterías diseñadas para una jornada completa de uso.

Entre las capacidades mencionadas por la compañía figuran la edición de video en resolución 12K, la generación de video mediante IA, el procesamiento de escenas 3D de gran tamaño y la ejecución de videojuegos con trazado de rayos a 1440p y más de 100 cuadros por segundo. También informaron que Adobe está adaptando Photoshop y Premiere para aprovechar la arquitectura de RTX Spark, con la promesa de duplicar el rendimiento en determinadas funciones de inteligencia artificial y procesamiento gráfico.

Este lanzamiento es la entrada oficial de Nvidia al mercado de procesadores principales para computadores personales, un segmento históricamente dominado por Intel, AMD, Apple y recientemente Qualcomm. RTX Spark utiliza una arquitectura basada en Arm, tendencia que ha ganado terreno en los últimos años gracias a su enfoque en eficiencia energética.

Nvidia planea lanzar más de 30 modelos de laptops y alrededor de 10 computadores de escritorio basados en esta plataforma. La disponibilidad comercial de los primeros equipos está prevista para el otoño boreal de 2026.