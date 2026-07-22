Hoy, Londres fue el escenario de una nueva edición del Galaxy Unpacked, evento donde Samsung presentó su catálogo de dispositivos plegables y relojes inteligentes, además de ofrecer un nuevo vistazo a sus futuros anteojos inteligentes. Algo que veníamos contándote hace días, considerando que las filtraciones eran absurdamente evidentes y que cada día me hace pensar si es que a Samsung realmente le importa no tener ningún factor sorpresa para estos eventos.

En definitiva, la compañía anunció a Galaxy Z Fold 8 (con nueva forma), Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8. Junto a estos plegables, también aparecieron Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2, todos disponibles para preventa desde este mismo 22 de julio y con lanzamiento previsto para el 7 de agosto.

Esta nueva generación trae cambios tanto en diseño como en hardware. Los tres teléfonos utilizan el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, mientras que Samsung también presentó la tecnología Flex Titanium, un nuevo sistema para la pantalla plegable que, según la empresa, reduce la visibilidad del pliegue y mejora la resistencia de la estructura.

Dos enfoques distintos para nuevos plegables en Samsung

El cambio más grande, sin duda, llegó con el Galaxy Z Fold 8. Este nuevo celular dejó el diseño más alargado de generaciones anteriores para adoptar un formato más ancho. Ahora tiene una pantalla externa de 5,5 pulgadas y otra interior de 7,6 pulgadas con relación de aspecto 4:3, una batería de 4.800 mAh y un sistema de doble cámara compuesto por sensores de 50 MP. Lamentablemente, este cambió de form factor hizo que la compañía botaran el teleobjetivo presente en el modelo previo y bajaran los megapixeles en comparación a la generación anterior.

Por encima de ese equipo quedó el Galaxy Z Fold 8 Ultra, que pasó a convertirse en el modelo más avanzado de la serie. Mantuvo un formato similar al Fold anterior, pero aumentó la batería hasta los 5.000 mAh y aumentó la carga rápida por cable a 45 W. También incorporó un sistema de cámaras con sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP, además de grabación de video en 8K.

Cerrando la familia quedó el Galaxy Z Flip 8. Este conserva su formato tipo concha de generaciones anteriores con una pantalla externa de 4,1 pulgadas e interna de 6,9 pulgadas. El principal cambio fue la adopción del mismo procesador Snapdragon utilizado por el resto de la gama, reemplazando el chip Exynos del modelo anterior. Samsung mantuvo la batería de 4.300 mAh y sumó mejoras en la pantalla exterior, que ahora ofrece más funciones y acceso ampliado a aplicaciones.

Los tres teléfonos comparten configuraciones base de 12 GB de memoria RAM con opciones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento, mientras que ambos modelos Fold también disponen de una versión con 16 GB de RAM y 1 TB.

También hubo relojes y gafas inteligentes

La actualización de los relojes inteligentes estuvo encabezada por el Galaxy Watch Ultra 2, que incrementó la capacidad de la batería hasta 800 mAh y elevó el brillo máximo de la pantalla a 5.000 nits, al mismo tiempo que redujo el grosor de su carcasa respecto de la generación anterior. El dispositivo trae funciones orientadas a actividades al aire libre, entre ellas Trail Run, recomendaciones de hidratación mediante Nutrition Alert y una app de buceo que saldrá más adelante este año.

Por otro lado, el Galaxy Watch 9 viene con una batería de mayor capacidad y estrenó el procesador Snapdragon Wear Elite. Ambos relojes incorporan nuevas funciones de salud como Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load y Fitness Index, además de integrar controles relacionados con sueño, actividad física y otros indicadores biométricos.

Finalmente, Samsung también mostró nuevos diseños de sus futuras gafas inteligentes desarrolladas junto con Google, Warby Parker y Gentle Monster. La surcoreana dijo que darán hasta nueve horas de autonomía por carga, mientras que el estuche te dejará realizar hasta siete recargas adicionales. Durante la presentación se mostraron funciones basadas en Gemini para hacer acciones mediante comandos de voz e integración con el ecosistema Galaxy, aunque no confirmaron una fecha de lanzamiento ni su precio.