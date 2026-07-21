A solo horas del Galaxy Unpacked de mitad de año, Samsung presentó a la «Galaxy Card», su primera tarjeta de crédito. Una propuesta desarrollada junto a Barclays y respaldada por Visa para ofrecer recompensas por compras cotidianas, con beneficios adicionales para quienes compren productos de la compañía.

La tarjeta estará disponible tanto en formato virtual como físico, con una versión metálica de color negro, e incluirá un bono de $200 USD en recompensas para quienes gasten $2.000 USD durante los primeros 90 días desde la apertura de la cuenta.

Recompensas dentro del ecosistema Samsung con la Galaxy Card

Además, los usuarios de esta tarjeta recibirán un 5 % de recompensas en efectivo en algunas compras hechas directamente con Samsung, un 3 % en pagos realizados mediante Samsung Wallet, un 2 % en servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Spotify, y un 1 % en el resto de las compras. La tarjeta también ofrece un 20 % de descuento en la membresía Samsung VIP Advantage, además de recompensas adicionales al contratar o renovar ese servicio.

Samsung dijo que la Galaxy Card se integra directamente con Samsung Wallet, dejándote guardarla junto a otras tarjetas compatibles, documentos de identidad, pases y llaves digitales dentro de la app. Esta integración usa las funciones de seguridad de Samsung Knox para proteger la información almacenada en el dispositivo.

Para tener una Galaxy Card, estas se podrán pedir por Internet o en las tiendas Samsung participantes en Estados Unidos a partir del 22 de julio. La tarjeta es emitida por Barclays US Consumer Bank y funcionará sobre la red Visa, manteniendo como principal atractivo las recompensas vinculadas a las compras realizadas dentro del ecosistema de productos y servicios de Samsung.