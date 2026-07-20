La Comisión Europea le dio multa de 550 millones de euros a AliExpress tras concluir que la plataforma incumplió sus obligaciones de evaluar y reducir los riesgos asociados a la venta de productos ilegales, inseguros y falsificados en la Unión Europea.

La decisión se da tras una investigación que arrancó en marzo de 2024 bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), que indica obligaciones reforzadas para las plataformas digitales de gran tamaño. Según la Comisión, las deficiencias detectadas permitieron que millones de productos ilegales continuaran circulando en este sitio de ventas, pese a los sistemas de moderación implementados por la compañía.

Las fallas que detectó la investigación sobre AliExpress

La Comisión Europea concluyó que AliExpress no evaluó correctamente si contaba con suficiente personal para revisar publicaciones potencialmente ilegales, sobreestimó la eficacia de sus mecanismos de detección y no utilizó métricas adecuadas para medir el desempeño de sus sistemas de moderación. La investigación también determinó que muchos productos ilegales eran recomendados o promocionados antes de ser retirados de la plataforma.

Entre los artículos identificados figuraban ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos que incumplían la normativa europea. Los investigadores también detectaron que numerosos productos permanecían disponibles durante semanas después de haber sido identificados.

La Comisión dijo en una publicación oficial que AliExpress no aplicó de forma efectiva sus propias sanciones contra vendedores que comercializaban productos ilegales, lo que permitió que algunas tiendas siguieran operando. También que los controles de cumplimiento podían eludirse mediante una clasificación incorrecta de los productos, aprovechando categorías con requisitos menos estrictos.

Otra de las conclusiones fue que el sistema obligatorio de autorización de marcas destinado a prevenir la venta de falsificaciones resultó insuficiente. Según la investigación, la falta de personal permitió que vendedores publicaran productos falsificados que solo eran retirados posteriormente.

AliExpress respondió a la sanción

La Comisión Europea dio plazo hasta el 20 de octubre de 2026 para que AliExpress presente un plan con las medidas que adoptará para cumplir la Ley de Servicios Digitales. Posteriormente, el Consejo Europeo de Servicios Digitales emitirá una opinión sobre ese plan y la Comisión adoptará una decisión definitiva respecto de su implementación. Si la empresa no cumple, podría enfrentar multas coercitivas adicionales.

El organismo explicó que el monto de la sanción consideró la gravedad y duración de las infracciones, el número de usuarios afectados en la Unión Europea y el hecho de que los incumplimientos persistieron al menos hasta junio de 2025, cuando la Comisión comunicó sus conclusiones preliminares. También señaló que tuvo en cuenta como circunstancia atenuante que la Ley de Servicios Digitales es una normativa relativamente reciente.

AliExpress, propiedad del grupo Alibaba, rechazó la decisión y anunció que presentará una apelación. La empresa calificó la multa de «desproporcionada» y dijo que no refleja el marco de gestión de riesgos ni las mejoras que afirma haber implementado para reforzar la seguridad de los consumidores y el cumplimiento de la normativa europea.