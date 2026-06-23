Meta habría comenzado el desarrollo de una aplicación de mercado de predicción con la que busca entrar en uno de los actuales segmentos de mayor crecimiento de Internet. El proyecto, liderado directamente por Mark Zuckerberg, se conoce internamente como «Arena» y, según personas familiarizadas con los planes de la compañía, permitiría a los usuarios realizar pronósticos sobre distintos eventos mediante un sistema de puntos, sin apuestas con dinero real en su versión inicial.

Esta idea se encuentra en fase experimental, aunque fuentes citadas por distintos reportes, incluyendo un artículo de The New York Times, la describieron como una prioridad dentro de Meta. La App funcionaría de forma separada de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, pero la empresa planea aprovechar el alcance de sus plataformas para atraer usuarios hacia el nuevo servicio. Una práctica que hemos visto antes en la compañía, por ejemplo, cómo lo hizo Threads con Instagram.

Los ojos de Zuckerberg puestos en el mercado de predicción

Arena se inspira en plataformas como Polymarket y Kalshi, que permiten a los usuarios especular sobre resultados futuros de eventos, desde competiciones deportivas, movimientos de mercado, hasta acontecimientos políticos. Sin embargo, y como les contábamos, Meta no contempla inicialmente el uso de dinero real, sino una mecánica basada en puntos similar a la de un videojuego. De igual forma, la posibilidad de incorporar apuestas monetarias más adelante no está completamente descartada.

Además, es bueno recordar que la compañía ya experimentó anteriormente con un concepto similar. En 2020 lanzó Forecast, una aplicación de predicciones colaborativas que también utilizaba un sistema de puntos para estimar resultados futuros. El servicio fue cerrado en 2022 tras no lograr una adopción importante.

Este nuevo proyecto es parte de una estrategia para buscar identificar nuevos comportamientos digitales y desarrollar productos en torno a ellos. También estarían trabajando en otras aplicaciones independientes, entre ellas una llamada Meta Photos, enfocada en la creación de contenido mediante inteligencia artificial.

Un sector en expansión

La decisión de Meta de meterse al mercado de predicción llegó en un momento de fuerte crecimiento para la industria. Kalshi y Polymarket registraron en conjunto operaciones por unos 50.000 millones de dólares durante 2025, mientras que en lo que va de 2026 el volumen ya superó los 130.000 millones de dólares.

El auge del mercado de predicción también ha despertado el interés de otras compañías. Empresas de apuestas deportivas como DraftKings y FanDuel han incorporado contratos relacionados con eventos futuros, mientras que actores del sector cripto y medios vinculados al entorno político estadounidense también anunciaron iniciativas en esta área.

Pese al avance del proyecto, personas cercanas a Meta habrían advertido que Arena sigue en desarrollo, pero todavía existe la posibilidad de que la aplicación nunca llegue a lanzarse públicamente.