Meta agrandó su catálogo de lentes inteligentes, pero de una forma más propia en cuanto a su bajada comercial. Ahora la nueva línea llamada simplemente «Meta Glasses» será una gama que abandona la marca Ray-Ban y baja el precio de entrada a $299 USD y añade una edición desarrollada junto a Kylie Jenner.

Los nuevos modelos mantienen las funciones de inteligencia artificial, fotografía y video de generaciones anteriores, pero buscan ampliar la oferta de diseños y atraer a más usuarios con un costo menor. Específicamente, con tres equipos: Meta Adventurer, Meta Fury y Meta Glasses by Kylie.

Y aunque los nuevos lentes ya no llevan el nombre de Ray-Ban, Meta confirmó que siguen siendo desarrollados y distribuidos en colaboración con EssilorLuxottica, socio histórico de la empresa en esta categoría y dueño de marcas como la propia Ray-Ban, Oakley, Prada, Ralph Lauren y muchas más.

La apuesta por Kylie Jenner y nuevos diseños

Según Meta, los Adventurer apuestan por una forma rectangular más tradicional, mientras que los Fury utilizan una estructura más gruesa y llamativa. La edición de Kylie Jenner incorpora un diseño ovalado más estilizado inspirado en el estilo personal de esta personalidad televisiva y se convierte en su primera incursión en dispositivos tecnológicos portátiles.

Además del diseño exclusivo, la versión asociada a Jenner incluye detalles diferenciadores, como un estuche de carga con espejo integrado. Algunas demostraciones realizadas durante el lanzamiento en Estados Unidos, incluso mostraron una voz personalizada para Meta AI inspirada en ella.

En términos de hardware, los Meta Glasses conservan gran parte de las especificaciones presentes en las generaciones recientes de lentes inteligentes de la compañía. Los equipos incorporan una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar video en resolución 3K, altavoces abiertos, varios micrófonos y una autonomía superior a ocho horas por carga, con energía adicional entregada por el estuche.

Meta también apuntó a un detalle no menor: estos serán los primeros lentes de la compañía en venderse con Muse Spark, el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por Meta Superintelligence Labs. Con esto, la compañía promete respuestas más naturales, una mejor comprensión del entorno visual y nuevas herramientas para el uso diario.

La eliminación de la marca Ray-Ban responde principalmente a una estrategia de precio. El nuevo punto de partida de $299 USD sitúa a estos lentes alrededor de $80 USD por debajo del precio inicial de los Ray-Ban Meta de segunda generación.

Los nuevos modelos estarán disponibles en múltiples combinaciones de colores y lentes, incluyendo opciones transparentes, polarizadas, Transitions y graduadas. Meta dijo que existen en total 26 configuraciones distintas dentro de la nueva línea.