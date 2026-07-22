La empresa estadounidense de teléfonos minimalistas, Light, presentó al «Light Flip», su nuevo teléfono plegable que adopta el formato clásico de tapa (concha) para ofrecer una alternativa a los smartphones convencionales.

Este nuevo celular conserva el sistema operativo de sus otros equipos, LightOS, y no trae apps orientadas al consumo constante de contenido, como redes sociales, el navegador web, correo electrónico, noticias o publicidad. En cambio, trae funciones básicas como llamadas, mensajes, calendario, calculadora, mapas, notas, música local, podcasts, entre otras.

Diseño minimalista y menos funciones en el Light Flip

Los fundadores de Light, Joe Hollier y Kaiwei Tang, explicaron que la decisión de desarrollar un teléfono plegable nació tras recibir durante años solicitudes de usuarios, especialmente jóvenes, que valoran ese formato, pero consideran que los modelos disponibles ofrecen una calidad de construcción insuficiente.

A diferencia de los teléfonos plegables modernos con pantallas flexibles, Light Flip elimina por completo la pantalla exterior. En su lugar viene con un indicador luminoso para las notificaciones y una pantalla OLED interna de 2,8 pulgadas que es controlada por un teclado físico, un pad direccional y botones de función.

El no contar con pantalla táctil es una decisión con propósito, ya que el teléfono utiliza teclado numérico con texto predictivo T9 para escribir mensajes. También mantiene elementos poco habituales en equipos actuales, como conector de audífonos de 3,5 mm y batería reemplazable por el usuario.

Light dice que diseñó el equipo pensando en una mayor reparabilidad. Su carcasa plástica permite acceder a la batería mediante tornillos para reemplazarla cuando su capacidad disminuya, una respuesta directa a las críticas que la empresa identificó durante su investigación sobre la baja durabilidad de otros teléfonos plegables disponibles en el mercado.

Qué ofrece Light Flip y cuándo estará disponible

El teléfono viene con conectividad 5G y 4G LTE, compatibilidad con tarjetas Nano SIM e eSIM, puerto USB-C, Bluetooth 5.0, GPS, 128 GB de almacenamiento, 6 GB de memoria RAM y una batería de 1.800 mAh con una autonomía estimada de alrededor de un día y medio. Su cámara utiliza un sensor trasero de 50 megapíxeles que da fotografías de 12 megapíxeles.

La compañía también confirmó que Light Flip estará disponible en seis colores: negro, rojo, amarillo, rosado, azul marino y gris claro, una variedad que no ofrecían modelos anteriores de la marca. ¿Y por cuánto te preguntarás? $299 USD para la versión desbloqueada que comenzará a despacharse a partir de abril de 2027.