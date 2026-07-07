Londres será la sede del próximo Unpacked de Samsung. La compañía confirmó que su nueva presentación de productos se hará este 22 de julio y que estará centrada en las nuevas incorporaciones a la familia Galaxy, con especial énfasis en dispositivos plegables. El evento se transmitirá en vivo a través de Samsung.com y su canal oficial de YouTube, a partir de las 9:00 horas del Este de Estados Unidos, por lo mismo también 9 AM de Chile.

Samsung dijo que presentará nuevos equipos que combinarán capacidades de inteligencia artificial con nuevos formatos de hardware y que buscarán ofrecer experiencias más personalizadas y adaptativas. Aunque la empresa claramente no adelantó productos específicos, las filtraciones han sido descaradas en esta oportunidad y sabemos que los plegables volverán a ser el eje de la presentación.

Un Unpacked con foco en la nueva generación de plegables

Se esperan al menos dos nuevos modelos plegables: el Galaxy Z Flip 8 y el Galaxy Z Fold 8. Además, varios reportes apuntan a que Samsung podría ampliar la familia con una versión Galaxy Z Fold 8 Ultra, lo que supondría incorporar un tercer plegable al evento.

También uno de los cambios más relevantes estaría en el formato del Fold. Las innumerables filtraciones mencionan un diseño más ancho que el de generaciones anteriores, con una pantalla interna de proporciones distintas para mejorar el uso del equipo abierto.

Junto con los teléfonos plegables, también se espera la presentación de nuevos relojes Galaxy Watch, incluyendo versiones que sucederían a la generación actual. Además, existe la posibilidad de que Samsung muestre sus primeras gafas inteligentes basadas en Android XR, aunque de aquello sí que no existe confirmación oficial, ni mucha información filtrada (por ahora).