¡Es oficial! Oppo confirmó que el Find X9 Ultra se presentará el 21 de abril a las 19:00 horas de China, con un lanzamiento que también alcanzará mercados globales. El anuncio será el de uno de los más importantes teléfonos centrados en fotografía y que estará acompañado por el lanzamiento del Find X9s Pro.

La fecha y el horario fueron comunicados por la propia compañía en Weibo, en un evento que organizará el evento junto a Hasselblad, con foco en avances de imagen móvil. Aunque ojo, hay que dejar en claro que el Find X9s Pro será por ahora un celular exclusivo del mercado chino.

Find X9 Ultra y su enfoque en fotografía

Integrando un sistema de cámaras orientado a largo alcance, el Find X9 Ultra vendrá con un teleobjetivo periscópico de 10x de zoom óptico basado en un sensor personalizado de 50 megapíxeles. Este sistema incluye una estructura de prisma rediseñada y un proceso de calibración óptica activa para mejorar la precisión en capturas a distancia.

De acuerdo con la información disponible (que es limitada), el celular contará además con una configuración de cuatro cámaras traseras, que incluye un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico adicional de 200 MP con zoom óptico de hasta 3x, un lente periscópico de 50 MP con 10x y un ultra gran angular de 50 MP.

Otras especificaciones no confirmadas, más bien como parte de los rumores, indican que tendrá una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería superior a los 7.000 mAh.

El sistema también permitirá niveles superiores de ampliación mediante zoom digital que alcanzaría hasta 120x, junto con mejoras en procesamiento de imagen orientadas a mantener estabilidad y precisión.

Los otros productos del evento

Por otro lado, el Find X9s Pro vendrá equipado con un sistema de doble cámara de 200 megapíxeles, compuesto por sensor principal y teleobjetivo. Este modelo tiene una pantalla OLED de 6,32 pulgadas, procesador Dimensity 9500 y una batería cercana a los 7.000 mAh con carga de 80 W.

Durante el evento, la compañía también prevé presentar otros dispositivos del ecosistema, incluyendo nuevas tabletas como el Oppo Pad Mini y el Pad 5 Pro.