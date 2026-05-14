Instagram esta semana habilitó mundialmente a «Instants», una herramienta para compartir fotos efímeras desde la bandeja de entrada de la aplicación. Un lanzamiento que no fue del gusto de todos y generó dudas entre usuarios que advirtieron envíos accidentales de imágenes y comenzaron a buscar formas de desactivar la función o borrar el contenido compartido por error.

Esta nueva opción aparece en la esquina inferior derecha de los mensajes directos y te deja enviar fotografías que desaparecen después de ser vistas. Según la información publicada por Instagram, las respuestas a esas imágenes llegan como mensajes privados y las fotos pueden guardarse en el archivo de la cuenta durante un año para reutilizarlas en historias.

Cómo desactivar Instants en Instagram

Para ocultar la función, los usuarios deben ingresar a su perfil, abrir el menú de configuración desde el ícono de tres líneas y acceder al apartado de preferencias de contenido. Desde allí se puede seleccionar la opción para apagar o esconder Instants en la bandeja de entrada.

Y si además quieres desactivar todo tipo de notificaciones relacionadas con Instant, también desde el menú de configuración, ve a Notificaciones y encontrarás un nuevo ítem dedicado para poder desactivar cualquier aviso relacionado con esta herramienta.

Una vez activada esa configuración, la sección deja de mostrarse en los mensajes directos y también desaparecen las publicaciones efímeras enviadas por otros usuarios. La aplicación además permite suspender temporalmente las notificaciones de esta función, manteniendo presionada la pila de Instants y deslizando hacia la derecha.

La herramienta se diseñó para capturar y enviar imágenes de manera inmediata. Al abrirla por primera vez, Instagram muestra una breve explicación sobre el funcionamiento de las fotos temporales, las respuestas privadas y la ausencia de una lista de visualizaciones.

Sin embargo, la configuración predeterminada envía automáticamente la imagen tomada a la lista de amigos si el usuario pulsa el botón de captura sin cambiar antes la opción de destinatarios. La aplicación ofrece un selector entre «Amigos» y «Amigos cercanos», pero la primera alternativa aparece activada por defecto.

Opciones para retirar fotos enviadas

Instagram también incorporó opciones para echar atrás las publicaciones enviadas por error. Después de compartir una imagen, aparece un botón de «Deshacer» debajo del disparador de la cámara que permite cancelar el envío antes de que otra persona abra la foto.

Otra alternativa consiste en ingresar al archivo de Instants mediante el ícono de cuatro cuadros ubicado en la parte superior de la cámara. Desde allí se puede eliminar una imagen compartida, lo que impide que siga disponible para contactos que todavía no la visualizaron.