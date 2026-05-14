Como era de esperar, Google realizó en su «Android Show» previo a I/O 2026 una serie de anuncios centrados en inteligencia artificial, seguridad y expansión del ecosistema Android. Primero, la compañía presentó Gemini Intelligence, una nueva capa de funciones de IA para teléfonos, relojes, vehículos y computadoras, además de una nueva categoría de portátiles llamada Googlebook, cambios para Android 17 y nuevas herramientas de interoperabilidad con dispositivos Apple.

Las novedades también incluyeron actualizaciones para Chrome, Android Auto e Instagram, junto con medidas contra fraudes telefónicos y aplicaciones maliciosas. Varias funciones comenzarán a desplegarse dentro de las próximas semanas en teléfonos Pixel y Galaxy de Samsung compatibles.

Gemini Intelligence y el Googlebook debutaron en el Android Show

Como una plataforma de funciones de IA integrada en Android y ChromeOS, Google presentó a Gemini Intelligence como un sistema orientado a automatizar tareas y ofrecer asistencia contextual dentro de aplicaciones. Este podrá interactuar con contenido en pantalla, crear listas de compras desde notas o imágenes y ejecutar acciones entre distintas apps con confirmación previa del usuario.

La empresa indicó que Gemini Intelligence llegará inicialmente a los modelos más recientes de Pixel y Samsung Galaxy. Las funciones también se expandirán a relojes con Wear OS, automóviles compatibles, gafas inteligentes y la nueva línea de laptops Googlebook.

Entre las herramientas presentadas figura Rambler, una función de dictado integrada en Gboard que elimina muletillas, pausas y autocorrecciones al convertir voz en texto. Google sostuvo que el sistema también puede interpretar cambios de idioma dentro de una misma frase.

Google confirmó además la integración de Gemini en Chrome para Android. La función permitirá resumir páginas web, responder preguntas sobre el contenido visible y realizar acciones automáticas en el navegador mediante una opción llamada auto browse. Esta herramienta podrá reservar estacionamientos, completar formularios o ejecutar tareas repetitivas con autorización del usuario.

Otra de las novedades fue Create My Widget, una herramienta para generar widgets personalizados mediante lenguaje natural. Los usuarios podrán crear paneles dinámicos con información extraída desde Gmail, Calendar y otras aplicaciones de Google.

La compañía también presentó Googlebook, una nueva categoría de laptops desarrolladas para Gemini Intelligence. Los primeros equipos serán fabricados por Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, y llegarán durante el otoño de 2026.

Los dispositivos incorporarán integración directa con teléfonos Android, incluyendo acceso a archivos del móvil desde la computadora y compatibilidad para ejecutar aplicaciones del teléfono en la pantalla del portátil. Google también mostró una función llamada Magic Pointer, que utiliza Gemini para ofrecer acciones contextuales desde el cursor.

Nuevas funciones de seguridad y creación en Android 17

Google aprovechó de adelantar varias características de Android 17, entre ellas la colección de emojis tridimensionales Noto 3D, que debutará primero en teléfonos Pixel antes de extenderse a otros productos de la compañía.

La actualización incluirá además Pause Point, una herramienta de bienestar digital diseñada para limitar el uso compulsivo de aplicaciones. Cuando el usuario abra una app marcada como distractora, Android mostrará una pausa de 10 segundos con opciones como ejercicios de respiración, temporizadores o accesos a otras aplicaciones.

En lo que respecta a la ‘creatividad’, Google anunció Screen Reactions, una función para grabar simultáneamente la pantalla y la cámara frontal del usuario. La herramienta también llegará primero a teléfonos Pixel durante el verano estadounidense.

Por otro lado, se confirmó una colaboración con Meta para ampliar funciones de Instagram en Android. La aplicación sumará compatibilidad con video Ultra HDR, estabilización integrada, modo nocturno y una interfaz optimizada para tablets. Además, la app Instagram Edits añadirá funciones de escalado de imágenes mediante IA y separación automática de pistas de audio.

En paralelo, también se confirmó que Adobe Premiere llegará a Android en las próximas semanas con plantillas para Shorts de YouTube y herramientas de edición móvil.

En materia de interoperabilidad, se anunciaron mejoras para el traspaso de datos entre iPhone y Android. El nuevo sistema permitirá transferir de forma inalámbrica mensajes, aplicaciones, fotos, contraseñas, contactos, diseño de pantalla de inicio y eSIM. Las primeras compatibilidades estarán disponibles en equipos Galaxy y Pixel.

Asimismo, Quick Share ampliará su compatibilidad con AirDrop en dispositivos Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi y Honor. Los teléfonos Android también podrán generar códigos QR para compartir archivos con dispositivos iOS mediante la nube. Google añadió que Quick Share llegará próximamente a aplicaciones como WhatsApp.

Las novedades de seguridad incluyeron una función para detectar llamadas fraudulentas que simulan provenir de bancos y entidades financieras. Android verificará automáticamente ciertas comunicaciones si el usuario tiene instalada la aplicación oficial de una entidad compatible. Los primeros socios confirmados fueron Revolut, Itaú y Nubank.

Android 17 también incorporará monitoreo dinámico para identificar aplicaciones que oculten iconos o abusen de permisos de accesibilidad. Además, Google mejorará las protecciones antirrobo con restricciones adicionales para intentos fallidos de desbloqueo y verificación biométrica en dispositivos marcados como perdidos.

En automóviles, Android Auto tendrá un rediseño basado en Material 3 Expressive, con soporte para widgets y una nueva vista de navegación tridimensional en Google Maps llamada Immersive Navigation. Algunos modelos compatibles podrán reproducir video Full HD a 60 fps mientras el automóvil permanezca estacionado.

Google confirmó además que Gemini Intelligence llegará a Android Auto durante este año. El sistema permitirá responder mensajes, acceder a información contextual desde Gmail y Calendar y realizar pedidos mediante comandos de voz. Por ejemplo, DoorDash será el primer socio integrado para compras de comida desde el vehículo.