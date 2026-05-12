Sony lanzó el «Reon Pocket Pro Plus», una nueva versión de su wearable tipo aire acondicionado personal diseñado para usarse en la parte posterior del cuello y debajo de la ropa. Este particular equipo se venderá en Europa y aún no se sabe si llegará a otros mercados fuera de Japón.

El nuevo modelo incluye cambios en el sistema de ajuste y nuevas funciones de monitoreo ambiental orientadas a mantener una temperatura corporal más estable durante jornadas de calor, utilizando el efecto Peltier para enfriar una placa metálica que entra en contacto directo con la piel.

Sony dice que el nuevo modelo incrementó en más de un 20 % el rendimiento de enfriamiento frente a la generación anterior y puede alcanzar temperaturas de superficie hasta 2 °C más bajas en el modo Smart Cool.

Un aire acondicionado para tu ropa

El Reon Pocket Pro Plus viene con dos módulos termoeléctricos independientes que funcionan de manera alternada para mantener un enfriamiento constante. Su nuevo algoritmo térmico busca estabilizar la temperatura superficial cerca de los 20 °C para evitar un enfriamiento excesivo y mantener la comodidad durante el uso.

La compañía también rediseñó la banda que sostiene el dispositivo. Su nueva estructura flexible incrementa en alrededor de un 40 % la fuerza de sujeción, con una bisagra adaptada a distintos tamaños de cuello y movimientos corporales. Otro cambio se encuentra en el sistema de salida de aire. Ahora las piezas de ventilación permiten modificar longitud y ángulo para adaptarse a diferentes tipos de ropa y mejorar la disipación térmica, incluso con prendas de cuello alto.

El dispositivo incluye un ventilador con motor trifásico de corriente continua y una estructura de rodamientos de dinámica de fluidos destinados a reducir el ruido de funcionamiento en espacios cerrados o silenciosos.

Autonomía, funciones y venta

Sony mantuvo funciones de calefacción en el equipo mediante un modo WARM con cuatro niveles ajustables para climas fríos. El sistema también integra protección contra salpicaduras, mecanismos de seguridad durante la carga y monitoreo en tiempo real del estado operativo.

El Reon Pocket Pro Plus se acompaña del nuevo Reon Pocket Tag 2, un sensor ambiental más compacto que mide temperatura y humedad para ajustar automáticamente el funcionamiento del sistema de refrigeración. El accesorio puede sujetarse con correa fuera de la ropa para mejorar la precisión de las mediciones.

La autonomía anunciada por la compañía alcanza hasta 10 horas de uso en el segundo nivel más alto de enfriamiento y el tiempo de carga completa es de aproximadamente 200 minutos mediante USB-C. Ya está disponible en Europa por 229 euros y funciona con dispositivos compatibles con iOS 16 o posterior y Android 9 o posterior.