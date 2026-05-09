Takashi Tezuka, uno de los desarrolladores históricos de Nintendo y colaborador clave en videojuegos como Mario y Zelda, se retirará de la compañía el próximo 26 de junio, según documentos corporativos publicados junto al más reciente informe financiero de la empresa. El ejecutivo trabajó más de cuatro décadas en Nintendo y participó en algunos de los títulos más influyentes de la compañía desde mediados de los años 80.

Tezuka ingresó a Nintendo en 1984 como empleado de medio tiempo mientras aún estudiaba en la universidad. Sus primeros trabajos estuvieron ligados a Punch-Out!!, antes de asumir funciones como asistente de dirección y diseñador en el primer Super Mario Bros. junto a Shigeru Miyamoto, con quien mantuvo una colaboración constante durante gran parte de su trayectoria.

Takashi Tezuka y su papel en Mario y Zelda

A lo largo de su carrera, dirigió o participó en juegos como Super Mario Bros. 3, Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Super Mario 64. También fue reconocido como cocreador de Yoshi junto a Shigefumi Hino y supervisó posteriormente proyectos vinculados a franquicias como Animal Crossing, Pikmin y Zelda.

Dentro de Nintendo, Takashi Tezuka también tuvo un papel relevante en el desarrollo conceptual de proyectos posteriores. En entrevistas previas explicó que la idea de Super Mario Maker surgió después de que diseñadores internos compartieran con él herramientas utilizadas para crear niveles de Mario, lo que derivó en la propuesta de trasladar esa experiencia creativa al público.

Su influencia en la saga Zelda quedó especialmente asociada a The Legend of Zelda: Link’s Awakening, título de Game Boy que introdujo elementos narrativos y personajes distintos a los vistos previamente en la serie. Según declaraciones recuperadas de una conversación «Iwata Asks», Tezuka tomó inspiración de la serie televisiva Twin Peaks para construir una ambientación centrada en personajes extraños y comportamientos ambiguos dentro de un entorno reducido.

Trayectoria y cambios dentro de Nintendo

Antes de incorporarse a Nintendo, Takashi Tezuka tenía mayor interés por el arte y el cine que por los videojuegos. Distintas publicaciones recordaron que el diseñador afirmó no conocer siquiera Pac-Man cuando comenzó a trabajar en la compañía. Con el tiempo, varias de sus ideas terminaron integradas en franquicias centrales de Nintendo, incluidos los personajes Boos y Yoshi.

Su salida se suma a las recientes jubilaciones de otros veteranos de Nintendo como Hideki Konno y Kensuke Tanabe. Actualmente, Takashi Tezuka ocupaba el cargo de Executive Officer y era parte de la junta directiva desde 2018. Entre sus créditos más recientes aparecen Super Mario Wonder, Princess Peach: Showtime! y Mario & Luigi: Brothership.