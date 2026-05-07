Samsung comenzó este 6 de mayo el despliegue oficial de One UI 8.5 en Corea del Sur, con una primera etapa enfocada en dispositivos premium de las líneas Galaxy S, Galaxy Z y Galaxy Tab. La actualización incorpora varias funciones de Galaxy AI que debutaron con la serie Galaxy S26 y se extenderá posteriormente a otros mercados.

La primera ola incluye los modelos Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra y S25 FE, junto con los Galaxy S24, S24+, S24 Ultra y S24 FE. También forman parte del despliegue los plegables Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6 y Z Flip6, además de las tablets Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S10.

One UI 8.5 incorpora nuevas funciones de Galaxy AI

Entre las novedades confirmadas aparecen herramientas como Agentic AI, Creative Studio, Call Screening y una versión mejorada de Audio Eraser. La actualización también añade vistas previas en tiempo real para grabación Log de video, generación de imágenes mediante instrucciones de texto y nuevas opciones de personalización para la pantalla de bloqueo.

Samsung también integró cambios en Quick Share para compartir archivos con dispositivos compatibles con AirDrop de Apple (algo que veníamos contándoles hace semanas), además de nuevas funciones de conectividad entre equipos Galaxy, mejoras en Bixby y ajustes relacionados con privacidad y accesibilidad.

El despliegue global comenzará pocos días después del lanzamiento en Corea y abarcará regiones como Europa, India, Norteamérica y el sudeste asiático. La versión estable de la capa de personalización de Samsung empezó a distribuirse inicialmente entre usuarios inscritos en el programa beta de la serie Galaxy S25 y llegó acompañada del parche de seguridad de abril de 2026. Eso sí, la compañía todavía no publica fechas específicas para modelos Galaxy más antiguos.